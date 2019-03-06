跳車？丟包？婦離奇倒臥國道 運將竟稱不知乘客不見

2019-03-06

〔記者許倬勛／桃園報導〕國道1號南下67公里處前晚發生離奇事故！58歲吳姓婦人被發現躺在高速公路路肩、傷重昏迷，送醫後仍於加護病房搶救中。國道警方漏夜調查，發現吳婦當晚從中壢搭乘計程車要前往楊梅就醫途中疑似從車上「跳下來」，警方昨聯繫上53歲的廖姓司機，但他卻稱「不知乘客是怎麼不見的」，警方對司機的說法保留，懷疑婦人被丟包，將通知到案訊問並待婦人清醒後詢問釐清案情。

國道警方於前晚6點50分許接獲民眾報案，指1名婦人倒臥在國1南下路段幼獅交流道前方的路肩，國道員警趕往發現現場血跡斑斑、留有大量嘔吐物，通知消防人員緊急將吳女送醫急救，隨後轉往加護病房觀察中。

家屬：沒聽過想輕生

有民眾上網貼文稱「目擊吳女從幼獅交流道上方跳下來」，但警方從傷勢推測，吳女疑從高速行駛的車輛摔落，不排除是自行打開門跳車；員警根據吳女遺落證件、手機聯繫到家屬，家屬指吳婦曾說近期身體不適，前晚從中壢區住家搭計程車要到楊梅的醫院就診，但從未有過輕生念頭。

警方調閱沿路監視影像追查，發現吳婦從中壢區中原大學附近搭上計程車，追查車牌鎖定廖姓司機，昨透過電話聯繫上廖姓司機。廖稱吳婦於4日晚間6點18分在中壢區實踐路上車，要前往楊梅天成醫院看病，他便從內壢交流道上國道中山高速公路往南行駛前往楊梅區。

廖姓司機稱，這段車程約30分鐘，他與吳婦沒多加交談，到了終點才發現乘客不見了，「真的不知道是怎麼不見的」，他也是被警方告知才得知乘客摔落高速公路上。

警方說，吳女因仍昏迷中無法查問，目前對廖姓司機的說法持保留態度，將通知司機到案說明，並擴大蒐集影像線索以釐清案情。

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