海巡特勤逮「穩鵬號」凶嫌 預估13天後押屏檢偵辦

2019-03-04

〔記者姚岳宏、洪臣宏／綜合報導〕台灣東港籍「穩鵬號」鮪釣漁船2月20日於印度洋發生喋血案，凶手追殺船長等3人和3名外籍船員，6人慌亂中跳海被救起，目前僅剩菲籍凶嫌Aurelio在船上，海巡署特勤人員本月2日與我國籍「鴻福88號」漁船會合，特勤人員心戰喊話，菲嫌跳下船投降，特勤人員將他上銬並奪回漁船，菲嫌暫拘押於「巡護八號」，預估13天後返回高雄。

海巡署挑選4名精銳海巡特勤人員與4名漁業署觀察員，2月23日搭客機前往斯里蘭卡，隔日上午10點30分搭我國籍「兆豐277」漁船前往現場，與在場監控的我國籍「鴻福88號」漁船會合。

本月2日，特勤小組接觸到「穩」船後，發現全船欄杆均有電纜通電，且船上艙門均內部上鎖，考量菲嫌習性後先心戰喊話，試圖讓他自行投降並伺機攻堅。

特勤小組晚間9時15分由柯姓隊員再度喊話，5分鐘後菲嫌以無線電告知欲投降，30分鐘後自行跳海游向「兆」船，特勤人員將其拉上船壓制在地。

昨晚6時20分，「鴻」船等3艘台灣漁船與海巡署「巡護八號」會合，特勤人員將菲嫌押解至「巡」艦拘留室監管，並押返高雄港，移交屏東地檢署偵辦。而「穩」船陳姓船長、輪機長、兩名漁業署觀察員等人，也在兩名特勤人員戒護下，登上「穩」船確認可正常運作，2名死亡的菲籍船員屍體也在船上，朝台灣方向航行。

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