台石化爆炸大火 4傷停工調查

2019-03-01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林園工業區台灣石化合成公司（簡稱台石化）昨天疑因管線破裂，工人止漏搶修時突然爆炸，火光濃煙直竄天際，釀成2重傷、2輕傷重大工安傷亡，火勢歷經3小時灌救熄滅，環保局祭出500萬元重罰。

台石化廠區昨天傍晚5時48分傳出4、5聲爆炸聲響，隨即火焰竄上6、7層樓高，黑色濃煙蔽空，消防局人員先於6時9分救出第一位李姓傷者（30歲、全身98%燒燙傷），接著陸續救出吳姓（29歲，重傷）、陳姓（41歲，全身13%2度燒燙傷）及林姓（26歲，全身10%燒燙傷）傷者，送醫救治。高市消防局指出，由於管線內有MTBE（甲基第三丁基醚）、丁烯、丁烷、觸媒（離子轉換交換樹脂）等易燃混合氣體，火勢一發不可收拾。

台石化現場副總經理鍾熙崇表示，事故廠區昨已停工，可能是管線破裂加上靜電起火，是什麼原因導致管線破裂仍須調查。

環局重罰500萬

高市環保局表示，台石化M01製程昨天停止操作進行檢修，事故當時正以10公斤壓力氮氣氣體吹驅管線排空，因外接排空的橡膠管線破裂，導致高壓氣體噴洩。當地中汕里長黃國發說，事發時吹北風，汕尾地區都可聞到煙臭味。

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