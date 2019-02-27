驚悚！女嬰屍裝袋 扔廚餘桶

2019-02-27

〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕新北市新店區一間環保回收公司莊姓男員工，昨整理廚餘割破黑色塑膠袋，一個不明物體突然「噗通」掉入廚餘桶，仔細一瞧，赫見一隻嬰兒小手，嚇得報警；警方到場撈出一具女嬰屍，女嬰是足月產下，雙眼尚未睜開，由於裝女嬰的塑膠袋是從台北市100多個垃圾回收點收集而來，警方將擴大調閱監視器，追究行為人刑責。

回收公司員工整理廚餘 驚見報案

警方調查，環保公司余姓司機與張姓清潔員前晚7時許開始，自台北市中山區至大同區，最後到大安區，收集100多個地點的垃圾，多半為社區大樓或店家，昨晨5時許回到新店回收場。

2人隨後進行初步分類，發現該黑色塑膠袋，余男拿起袋子，捏一捏並問「這是什麼」，張男回稱「摸起來像是吃剩的全雞」，2人並未打開塑膠袋，而是丟置在廚餘桶內，直到早上莊男來整理，才發現嬰屍。莊男表示，昨天上午8時許用刀割開塑膠袋，女嬰直接掉進廚餘桶內，發現露出一隻小手，仔細看竟是嬰屍。

檢警指出，是名足月產出的女嬰，眼睛尚未睜開，身體連著臍帶、胎盤，四肢健全沒外傷。由於女嬰屍體完整無外傷，無法判斷是生前被丟棄悶死或死後遭棄屍，將解剖釐清死因。余姓司機則向警方表示，唯一有印象的垃圾集散點是位於北市大同區的巷弄，該處垃圾、廚餘平常都會整齊分類，昨清晨4時許去收集時，卻全部混在一起，為免耽誤行程，將所有垃圾廚餘都送上車。

警方表示，若母親甫生產後，殺其子女者，將觸犯母殺嬰罪，可處6月以上、5年以下徒刑，另還涉犯違背義務之遺棄罪，若非生產後行為，致人於死者，處無期徒刑或7年以上徒刑。若嬰兒為死胎，棄屍者恐涉遺棄屍體罪，可處6月以上、5年以下徒刑。

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