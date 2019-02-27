裝潢老千收錢落跑 自救會控騙20年坑千人

2019-02-27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕原名江盈均的49歲男子江志堅，在北部招攬室內裝潢工程，事後捲款潛逃，經桃園、台北、新竹檢方起訴，江男卻改用「許志遠」、「蔡世誠」等假名繼續接案，新竹鍾姓婦人誤上賊船，匯款59萬5千元，他卻沒拿給施工廠商，以致工程停擺，鍾婦憤而提告。新竹地院法官注意到MOBILE01討論區還有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」的大量po文，認為被害人若知道江男本名與評價，根本不可能跟他簽約，認定江男確有詐財意圖，依詐欺取財罪判刑10月，犯罪所得59萬5千元沒收。

江男判10月 沒收犯罪所得

判決書指出，去年10月改名的江志堅（原名江盈均），2011到2014年間，有多起室內設計裝修工程被業者以涉及詐欺罪提告，且於網路平台對他多所批評，江男認為業主若知其本名，就不會跟他簽約，便以假名「許志遠」以及非自己經營的「鎮東室內設計」名義，在591租屋網裝修部門網路平台招攬室內設計裝修工程。

竹市鍾姓婦人為了翻修房屋，與江男接洽並簽下合約，約定工程價65萬元，簽約後，江男陸續以支付下游包商工資與材料款項為由，要求鍾婦提前支付工程款，鍾婦陸續匯款59萬5千元，江男拿到錢卻未交給施工業者，以致水電、泥作等包商拒絕施作，工程完全停擺，鍾婦數次催促，江男均置之不理，鍾婦始知受騙。

江男庭訊時矢口否認詐欺，聲稱鍾婦追加工程及臨時修改工程，他還幫她墊錢，造成虧損很多，才沒有完成。

法官調查發現，工程無大幅變更、追加情形，鍾婦已付9成工程款，工程進度卻遠低於9成，不採信江男說詞。法官又發現，2011到2012年間，有多起與本案類似、由江男承攬的裝修工程，事後卻拖延長期未進場施工，被桃園檢方起訴。

2014年間，江男又以「蔡世誠」假名，謊稱為「田園室內設計工程」的室內裝潢設計師，對外承攬裝修業務，又以同樣手法拿錢不進場施工，業主與多名廠商提告，被台北檢方起訴。

且網路平台MOBILE01居家討論區還有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」，據自救會成員提供資料，此人已行騙20年以上，鑽法律漏洞、受害者上千人。

法官因此認為，如果被害人知道江男的本名與評價，根本不可能跟他簽約，甚至對水電包商未告知自己真名，以致對方求償無門，確實有詐欺取財意圖。

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