夫外遇 妻挫折迷網遊 錯愛遊戲老公淪小三

2019-02-21

〔記者王俊忠／台南報導〕張女的丈夫外遇，她感情受挫，沉迷網路遊戲，想藉此轉移遭丈夫背叛的心情，張女與已婚的陳姓玩家在虛擬世界發展成「遊戲夫妻」，沒想到自己卻也把持不住而動心，假戲真做，2人現實生活相約見面交往，張女當了人夫的小三，陳男的妻子得知，依民法侵權行為提告求償，張女坦承在婚姻挫折與遊戲遐想交錯間，對陳男產生感情而交往，台南地院判處張女要賠償35萬元。

假戲真做 判賠35萬

陳男的妻子控訴，她與陳男於2016年結婚，育有2名子女，張女玩網路遊戲於2017年11月結識陳男，張女明知陳男是她丈夫，仍長時間頻繁私訊、互傳親密照，甚至發生性行為，兩人外遇相姦行為已侵害她的配偶權，因此向張女求償60萬元。

張女坦承，先生外遇後，她逃避現實，將婚姻挫敗的注意力轉移到網路遊戲，為使遊戲角色提升等級、增加戰鬥力，才與同是玩家的陳男在遊戲裡成為夫妻，在現實婚姻挫折與遊戲遐想交錯間，對陳男產生情愫，一時把持不住，與他短暫交往，經此事件她與先生已協議離婚。

張女說，起初不知陳男已婚，等到對他動心，才知是「人夫」。後來內心波折、認為欠陳妻一個道歉，決定選擇坦然面對。

張女強調，已揮劍斬斷與陳男的情絲、不再玩手機遊戲，因為有年邁雙親須扶養，經濟能力也不如陳男，陳妻求償額度實在過高，她願以8萬元與陳妻和解。

雖然張女坦承侵害陳男妻子配偶權，但否認與陳男有性關係。法官根據張女前夫提出的陳男與張女手機訊息對話內容，發現有「寶貝我昨晚真的是不小心忍不住，你隔天早上記得要吃藥，不然我們會有小貝比，有小貝比的話，我也會把他養大；寶貝，我想妳了，半夜發生的事，我還是擔心妳…怪我沒控制住，如果妳真的擔心，早上起來就吃個藥，不然真有小貝比了，雖然我願意負責，但妳面臨的恐怕不是這樣子而已」。

法官認為依此對話都會產生張女與陳男已發生性行為事實的認知，因張女與陳男的外遇姦情對陳妻精神造成打擊痛苦，考量雙方社經地位條件，張女從事會計工作、月薪約3萬元，每月要扶養雙親及支付9千元孩子扶養費，因此判張女賠償35萬元精神慰撫金是適當的。

網路遊戲示意圖 （記者王俊忠翻攝）

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