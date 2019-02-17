警力增財政負擔 補助窮縣市

2019-02-17

〔記者李欣芳／台北報導〕今年要增撥5千多名警力到多個縣市，對地方財政造成重大負擔，縣市長紛紛要求中央補助。財主官員昨表示，無論中央與地方，對於新增補的警察，原則上都是動用第二預備金支應，有些縣市稅收超徵、財政較寬裕，也可用挪移的方式來支應。

行政院正由內政部、人事總處與主計總處開會協調，盡速協商找到解決方案。內政部將協助預算員額，解決分發困境，相關員警分發狀況則仍在研議。

行政院財政與主計相關官員表示，今年將新增撥到地方的警察人力，10月份才會分發，加上分發到中央的新警力，10月到12月約需12億元。地方有41億元的第二預備金，財政較困窘的縣市如有實際需要者，行政院會想辦法補助。但現在的狀況是有的縣市口袋裡還有錢，可挪出經費，卻向中央要錢！

桃園市長鄭文燦上週四出席行政院院會表示，新員警薪資與訓練等費用是桃園很大的財政負擔，盼行政院補助，他的發言獲新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人呼應。

黃偉哲表示，4百警力就增加4億元支出，如果六都拒收，台灣就增加5千多流浪警察，希望中央妥善處理。

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