愛家男上工墜樓 妻批草率認定自殺

無遺書、無目擊者 只憑工頭說法就結案
〔記者王宣晴、陳慰慈／新北報導〕40歲泥作工人許文魁，去年12月25日如常到新北市林口松柏路工地上工，下午5時墜樓身亡，工頭證稱許男精神狀況不穩定，當天不斷在墜樓處徘徊，最後跳樓輕生，檢警相驗遺體後，以自殺結案。家屬難以接受，認為全案是工安疏失造成，除委託律師抗告，並將遺體冰存，許妻泣訴：「丈夫死得不明不白，一定要追出真相！」
新北地檢署表示，檢察官依現場跡證研判，並徵詢法醫意見做出自殺認定。家屬已對工地主任提告涉及業務過失致死罪，案件仍在偵辦中。
檢方:依跡證及相驗判定 律師:家屬有異議應詳查
律師林富貴指出，案發現場無監視器畫面、無直接目睹死者跳樓的目擊者、現場也無遺書等關鍵證物，檢方依法醫相驗及工頭證詞，自由心證判定死者為自殺，雖為法所容許，但人命關天，家屬又有異議，檢察官應查訪或就墜落點積極調查，而非依工頭事後的轉述倉促做出判定。林富貴建議家屬向高檢署申訴，並向勞工局檢舉該工地的安全疏失。
家屬表示，許男個性樂觀，工作認真，已領到師傅等級工資，案發當天出門前，還甜蜜擁抱新婚2年妻子，表示下班後一起去慶祝耶誕節，小兩口近期也在規劃生子的事。家屬提出許男近5年就醫紀錄，證明無精神疾病及重大疾病，財務上除了車貸，並無其他債務，根本沒有任何自殺可能性。
許男兄姊和妻子為了追出真相，除奔走陳情，也數度到案發工地，發現墜落地點防護網不全，詢問得知該處要運送材料，將5、6樓的防護網弄破，認為工地安全有疏失；而該處當天擺放茶水，許男做工易流汗，故數次前往取用茶水，非徘徊猶豫是否要輕生。
許妻說，江姓工頭堅稱丈夫有精神疾病，還聽丈夫說過「會讓事情有個了斷」等，相驗遺體時，江和其妻卻向她跪求：「拜託不要害我們！」但她深信丈夫不是自殺，丈夫胞姊也當場提出異議，還一度與江姓工頭起爭執。
許妻回憶，當時有些混亂，書記官拿著文件要她簽名，沒想到簽下後，被判定是自殺身亡，提出異議也無用。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv