新北1到4月毒駕1633件 比去年同期增近10倍

去年11月20日起實施毒品唾液快篩檢測。據統計，新北市今年1月至4月毒駕違規案件達1633件，相較去年同期171件增加近10倍。（圖由交通局提供）

為遏止毒品危害交通安全，2025年11月20日起實施毒品唾液快篩檢測。根據統計，新北市今年1月至4月毒駕違規案件達1633件，相較去年同期171件增加近10倍。

新北市交通局指出，毒品唾液快篩可在短時間內得知檢測結果，若快篩檢測為陽性反應，警方將立即依《道路交通管理處罰條例》第35條舉發，並移送裁決機關辦理駕照吊扣或吊銷，還可能涉及《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪。

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新北市交通事件裁決處表示，日前1名俞姓男子因毒駕遭警方查獲，因不服舉發而提起行政訴訟，但法院認定警方執法程序符合規定，且俞男另遭刑事法院依公共危險罪判處有期徒刑4個月確定，行政法院判決敗訴，仍須依法吊扣汽車駕照2年。

裁決處處長李忠台說，毒駕屬重大危險違規，新北市今年1月至4月毒駕違規案件達1633件，相較去年同期171件增加近10倍。依規定，毒駕除須吊扣違規車輛牌照2年外，10年內初犯者，駕照最重可吊扣4年；累犯者則吊銷駕照，且3年內不得重新考領，並公布違規人姓名、照片及違法事實。若肇事導致他人重傷或死亡，更將吊銷駕照且終身不得再考領，並沒入違規車輛。

裁決處呼籲，毒品會嚴重影響判斷力與反應能力，吸毒後駕車如同不定時炸彈，不僅害人害己，更可能付出自由及人生的代價。

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