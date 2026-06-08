為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中山分局刑警獲頒金吾獎 耗時近5個月逮到明仁會前會長「京葵」

    2026/06/08 13:16 記者王冠仁／台北報導
    中山分局偵查佐招喻翔獲獎。（記者王冠仁翻攝）

    中山分局偵查佐招喻翔獲獎。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警局今天舉辦第34屆金吾獎頒獎典禮，有40人獲獎，其中有19人是「偵查犯罪類」。然而在這19人當中，其中中山分局偵查隊偵查佐招喻翔表現格外亮眼，因為他與其團隊耗時將近5個月，順利逮到綽號「京葵」的竹聯仁堂明仁會前會長林立騰。

    招喻翔受訪說，這件案件歷經了4個多月才順利辦成、收網，過程中非常感謝帶班長官給他的指導、隊長的支持，還有同事與友軍們的共同努力，雖然這段時間佔用了眾人很多時間，但也幸虧有眾人合力，案件才得以順利偵破。

    警方指出，「京葵」林立騰曾因跆拳道優異表現，獲得保送國立台灣師範大學，還進入研究所就讀。但他因個性問題等因素，結果從金牌選手變身成黑道打手，還利用體育界人脈，大量吸收體育生，才有了「黑道學霸」的稱號。

    林具商業頭腦，曾開設開發公司，從事暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等。旗下幫眾曾因賭債糾紛，當街將對方刺死，警方因此將他列為掃黑治平對象，並多次將他及旗下幹部拘提到案。

    去年4月，北市警中山分局接獲情資，指稱竹聯幫林嫌等人，再次涉嫌從事暴力討債並經營毒品分裝場販售毒品。招喻翔等刑事人員，循線查出林涉嫌以協助處理車禍賠償等事由，指揮旗下成員脅迫被害人簽下鉅額本票，再教唆幫眾至對方住所滋擾、張貼恐嚇傳單，威逼支付財物。此外，林等人一旦發現其他曾有借貸關係的被害人，無力償還高額利息時，囚禁被害人逼迫還款。

    警方蒐證完備後執行逮捕，查緝林嫌等7人到案，扣押410萬餘元、毒品依托咪酯4939克、刀具8把、手機及高利貸還款紀錄、借據、商業本票等證物一批。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播