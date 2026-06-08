中山分局刑警獲頒金吾獎 耗時近5個月逮到明仁會前會長「京葵」

中山分局偵查佐招喻翔獲獎。（記者王冠仁翻攝）

台北市警局今天舉辦第34屆金吾獎頒獎典禮，有40人獲獎，其中有19人是「偵查犯罪類」。然而在這19人當中，其中中山分局偵查隊偵查佐招喻翔表現格外亮眼，因為他與其團隊耗時將近5個月，順利逮到綽號「京葵」的竹聯仁堂明仁會前會長林立騰。

招喻翔受訪說，這件案件歷經了4個多月才順利辦成、收網，過程中非常感謝帶班長官給他的指導、隊長的支持，還有同事與友軍們的共同努力，雖然這段時間佔用了眾人很多時間，但也幸虧有眾人合力，案件才得以順利偵破。

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警方指出，「京葵」林立騰曾因跆拳道優異表現，獲得保送國立台灣師範大學，還進入研究所就讀。但他因個性問題等因素，結果從金牌選手變身成黑道打手，還利用體育界人脈，大量吸收體育生，才有了「黑道學霸」的稱號。

林具商業頭腦，曾開設開發公司，從事暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等。旗下幫眾曾因賭債糾紛，當街將對方刺死，警方因此將他列為掃黑治平對象，並多次將他及旗下幹部拘提到案。

去年4月，北市警中山分局接獲情資，指稱竹聯幫林嫌等人，再次涉嫌從事暴力討債並經營毒品分裝場販售毒品。招喻翔等刑事人員，循線查出林涉嫌以協助處理車禍賠償等事由，指揮旗下成員脅迫被害人簽下鉅額本票，再教唆幫眾至對方住所滋擾、張貼恐嚇傳單，威逼支付財物。此外，林等人一旦發現其他曾有借貸關係的被害人，無力償還高額利息時，囚禁被害人逼迫還款。

警方蒐證完備後執行逮捕，查緝林嫌等7人到案，扣押410萬餘元、毒品依托咪酯4939克、刀具8把、手機及高利貸還款紀錄、借據、商業本票等證物一批。

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