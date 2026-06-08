小姐沒抱緊、手也不給牽！ 19歲雙煞不爽砸酒店

2名19歲男子不滿酒店小姐沒抱緊，今晨持球棒砸毀店面。五分局火速逮人，全案依毀損、妨害自由罪嫌移送偵辦。（記者王捷攝）

不爽小姐太高冷，不給抱、不能牽！2名19歲男子因此持球棒砸酒店，過程被民眾拍下上網後秒刪，酒店緊急拉下鐵門遮掩，五分局獲報火速將雙煞帶回偵辦。

​2名19歲男子昨前往台南市知名酒店消費，席間，2人認為店內小姐態度過於高冷，不只沒抱緊，連手都不給牽，自覺花錢卻受冷落，心生不滿。離開後仍無法釋懷，今天凌晨竟自備球棒重返酒店，朝落地窗猛烈敲擊，造成玻璃碎裂。事發時有民眾錄影上傳網路，但影片隨即遭刪除。業者為掩飾門面受損，事發後緊急拉下鐵門遮蔽。

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​五分局獲報後立即派員趕赴現場，不過這2人已逃逸。員警隨即封鎖現場採證，並調閱周邊監視器畫面掌握逃逸路線，短時間內將兩人帶回釐清案情。兩名男子接受警詢時坦承不諱，表示因昨日消費糾紛與感受不佳，才一時衝動持球棒砸店洩憤。警方迅速控制局面，避免事態進一步擴大。

​針對法律適用問題，警方調查指出，經比對影像與跡證，確認實際動手破壞店面僅該2人。因犯案人數未達刑法聚眾鬥毆罪名公然聚眾且需三人以上之要件，故無法依該罪嫌移送。全案經警詢後，依刑法毀損罪及妨害自由罪嫌將兩人移送偵辦，並持續追查背後是否有其他動機。

​警方重申，將持續加強該區域治安巡邏，嚴防暴力事件發生。同時呼籲民眾，遇消費糾紛務必循合法途徑處理，切勿訴諸暴力。對任何挑戰公共秩序的行徑，五分局絕對嚴正執法，全力維護社會治安。

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