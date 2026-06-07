綠燈不走被擠上分隔島 中和景平路3車追撞1翻覆5人傷

追撞事故導致劉男駕駛的休旅車翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和區景平路、成功路口今天晚間7時許，發生一起追撞翻車5人受傷事故，劉姓及高姓男子各自駕車行經該路段時，夾擊停在路中郭姓男子駕駛的轎車，劉男車輛翻覆，而郭男車輛則被撞上分隔島，造成5人受傷送醫治療，所幸均無生命危險，詳細事故原因仍有待調查。

中和警分局調查，當時54歲劉男獨自駕駛灰色休旅車，27歲高男駕駛銀色轎車載著吳、盧2名友人，沿中和景平路往成功路方向行駛。而64歲郭男則駕駛白色轎車載著60歲陳姓妻子，疑未注意號誌轉換停在路中。

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據知，劉、高駕駛的2車準備行經中和區景平路、成功路口時，疑未注意前方路況，接連夾擊撞上郭男車輛，導致劉男的休旅車四輪朝天翻覆，而郭男的轎車也被擠上分隔島，事故發生後路過民眾紛紛報案。

新北消防局派遣各式救災救車6輛、消防人員14名趕抵後，發現劉姓、郭姓駕駛及陳姓、吳姓、盧姓乘客，分別頭部、身體及手腳有多處擦挫傷，經包紮後分別送往新店慈濟、雙和及萬芳醫院治療，所幸都沒有大礙。

警方指出，3名駕駛酒測值為0，經毒品唾液快篩皆為陰性，已排除有毒、酒駕情事；初步研判，郭男疑因未注意號誌變化，無故停於路中，而劉男、高男未注意導致事故發生，已調閱相關影像還原事發經過。至於確切事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

劉姓、高姓男子各自駕車行經新北市中和景平路、成功路口時，撞擊停在路中郭男的轎車，導致劉男車輛翻覆，而郭男車輛被撞上分隔島，造成5人受傷送醫治療。（記者陸運鋒翻攝）

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