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    苗栗高鐵快捷公車猛撞休旅車！再衝分隔島撞號誌桿 釀7傷慘況曝

    2026/06/06 20:15 記者彭健禮／苗栗報導
    公車衝上中央分隔島，迎頭撞上交通號誌桿。（民眾提供）

    公車衝上中央分隔島，迎頭撞上交通號誌桿。（民眾提供）

    一輛苗栗高鐵快捷公車，今（6）日下午在頭份市中央路追撞Land Rover Defender休旅車，休旅車左後輪斷裂脫落，公車衝上中央分隔島迎頭撞上號誌桿，造成司機及車上6名乘客共7人擦挫傷，幸無生命危險。警方初步調查，休旅車與高鐵快捷公車駕駛都無酒駕、毒駕，詳細肇事原因仍待查明。

    事故發生在下午4點25分左右，警方獲報到場發現，苗栗高鐵快捷公車載19名乘客，在中央路追撞於德義路口停等紅燈的Land Rover Defender休旅車。

    休旅車左後輪斷裂脫落，公車衝上中央分隔島，迎頭撞上交通號誌桿，現場一片狼藉；公車駕駛及車上6名乘客共7人受傷，休旅車上1男1女則平安無事。

    被撞的休旅車男性駕駛說，傍晚結束竹南龍鳳漁港遊程，開車準備回新竹，在中央路前幾個路口，就發現輛高鐵快捷公車行車不穩，沒想到在停等紅燈時慘遭追撞。

    苗栗高鐵快捷公車由縣府交通工務處管理。交通工務處說，第一時間掌握訊息後，立即向客運業者了解，受傷的6名乘客分別是3名育達科大外籍學生、2名年輕女性遊客、1名年約60歲婦人，6人都是輕微擦挫傷。客運主管已到醫院協助相關醫療費用，除後續保險理賠，交工務處也要求客運務必做好慰問。

    交工處說，公車陳姓司機也受輕微擦傷，並無大礙，目前在警局製作筆錄，肇事原因有待警方進一步查明，交工處也會持續掌握。

    苗栗高鐵快捷公車在頭份市中央路追撞Land Rover Defender休旅車，再衝上中央分隔島迎頭撞上號誌桿。（民眾提供）

    苗栗高鐵快捷公車在頭份市中央路追撞Land Rover Defender休旅車，再衝上中央分隔島迎頭撞上號誌桿。（民眾提供）

    警方獲報到場處置。（民眾提供）

    警方獲報到場處置。（民眾提供）

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