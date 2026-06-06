雲林縣警局推智慧警政 「AI巡防指揮中心」預計7月底啟用

雲林縣警局正將地下一樓將其中一間會議空間打造為AI巡防指揮中心，預計7月底完工。（雲林縣警察局提供）

雲林縣警察局目前員額編制約1700人，警民比高於全國平均，為讓警員行政效率提升，警局推動AI巡防智慧系統，讓員警更方便辨識可疑車輛車牌。雲林縣警察局長黃富村說，AI巡防指揮中心7月底完工，未來逐步整合資訊研析等量能，協助警員更精準掌握轄區動態。

雲林縣警局統計，目前局內所有員額編制為1706人，全國平均警民比約1比332，雲林縣約1比379，高於全國平均，與非六都縣市相比，排名前十。

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黃富村說，因應犯罪型態快速變化，也希望提升警員更方便的巡防效能，推動智慧警政，已將50台警車設置AI巡防系統軟體，結合警政署車牌辨識系統，透過雙鏡頭可即時辨識車牌，快速掌握是否有可疑或失竊車輛，甚至夜間的辨識率也提高到九成精準度，讓員警免於將車牌手動一一輸入系統中，此外系統也會更新車手提領金融機構熱點，讓員警可加強巡查。

黃富村說，縣警局地下一樓其中一間會議空間打造為AI巡防指揮中心，屆時會將AI巡防系統相關即時資訊導入指揮中心，透過大電視牆讓指揮官能夠即時了解各大場域活動人流，以利滾動式調派警力支援。AI巡防指揮中心預計7月底完工啟用，整合資訊研析、勤務指揮、即時應變能量，協助第一線員警更精準掌握轄區動態。

另外，縣警局今天提早慶祝6月15日警察節，結合各項活動及小吃，感謝同仁們長年維護交通安全、社會秩序辛勞，活動中更表揚模範警察、資深同仁們，由雲林縣長張麗善和黃富村等人頒發。

張麗善說，警察是社會安定的重要力量，感謝所有警察同仁以及義警、民防、義交、警察志工與警友等協勤夥伴，長期投入治安維護、交通安全及為民服務工作，打造安全宜居的幸福雲林。

為提升警員巡防效能，縣警局已將50台警車設置AI巡防系統軟體。（雲林縣警察局提供）

雲林縣警局舉辦慶祝警察節活動，表揚模範警察、資深同仁們。（記者李文德攝）

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