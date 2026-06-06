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    首頁 > 社會

    不滿病情未改善大鬧診所！台中男嗆「林北不是第一天當流氓」

    2026/06/06 14:21 記者許國楨／台中報導
    蕭男大鬧診所遭警方逮捕。（民眾提供）

    蕭男大鬧診所遭警方逮捕。（民眾提供）

    台中市西區一間診所5日下午驚傳醫療暴力事件，蕭姓男子疑長期病症治療效果不如預期，回診時情緒突然失控，不僅在診所內大聲咆哮，摔椅砸診間，還對醫護人員飆罵髒話、撂下狠話，嚇得候診民眾與醫護人員不知所措，警方獲報趕抵現場後，當場依違反醫療法現行犯將蕭男逮捕，警詢後移送台中地檢署偵辦。

    事發於5日下午3時許，地點位於西區美村路某診所，目擊民眾描述，當時診所內原本一切平靜，未料診間突然傳出男子激動咆哮聲，音量之大讓候診患者都嚇了一跳，只聽到男子不斷對著女醫師及醫護人員大聲叫罵，語氣十分激動，甚至多次質問「有沒有要還」、「警察來再說」，夾雜大量不雅字眼，氣氛一度相當緊張。

    網路流傳的影片中，也可聽到男子情緒高漲，不斷與醫護人員發生口角，期間還失控自稱「林北不是第一天當流氓」，「現在要怎樣，你在說X小，XX多久了！有沒有要還！有沒有要還！東西還一還就好了啦！警察來再說啊，現在是XX！」

    第一分局表示，員警獲報後迅速到場處理，發現36歲蕭男持續在診所內大聲咆哮，已嚴重影響醫療人員執行業務及現場秩序，當場依法將其逮捕帶回偵辦，詢後依違反醫療法移送法辦，強調對於任何形式的醫療暴力行為，定會依法嚴辦，絕不寬貸。

    蕭男在診所內大聲咆哮，摔椅砸診間。（民眾提供）

    蕭男在診所內大聲咆哮，摔椅砸診間。（民眾提供）

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