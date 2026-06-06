為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女吸安駕車肇事收押 嘉檢10天預防性羈押7人

    2026/06/06 10:07 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    《刑事訴訟法》部分條文修正案今年5月上路，將毒駕納入擴大預防性羈押範圍，1名潘姓女子日前在嘉義市吸食安非他命，4天後開車上路，在嘉義縣阿里山公路頂六路段與另輛轎車發生車禍後離開，警方通知潘女到案，見她說話反覆、無法站立，經唾液快篩呈現安非他命陽性，經嘉義地檢署檢察官複訊，向嘉義地方法院聲請預防性羈押，嘉院6月4日晚間6點多裁定收押。

    嘉義地檢署表示，台灣高等檢察署5月26日通函各地檢署對毒駕案件積極聲請預防性羈押，嘉檢嚴密把關、鐵腕執法，除了潘女，5月27日至6月5日，針對涉犯毒駕、棄車逃逸且短期內反覆吸毒上路的郭姓、成姓、黃姓、陳姓、項姓、蔡姓嫌犯等案件詳盡訊問、精準引法，審酌潘女、郭嫌等7人除採集唾液初篩呈現毒品陽性反應，現場查獲安非他命或新興毒品「依托咪酯菸油」（喪屍煙彈）等證物，前已有毒駕或吸毒移送紀錄，顯見毫無悔意，有反覆實行同一犯罪之虞，依《刑事訴訟法》第101條之1修正新制，向嘉院聲請預防性羈押，7人都已獲法院裁准，強效隔離犯罪者。

    嘉檢強調，毒駕形同道路炸彈，將秉持「從嚴速辦、積極羈押、從重求刑」方針，持續聯手警察機關密切查緝，凡符合預防性羈押要件者一律從嚴追訴、絕不寬貸，捍衛用路人安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播