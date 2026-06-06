女吸安駕車肇事收押 嘉檢10天預防性羈押7人

嘉義地檢署。（資料照）

《刑事訴訟法》部分條文修正案今年5月上路，將毒駕納入擴大預防性羈押範圍，1名潘姓女子日前在嘉義市吸食安非他命，4天後開車上路，在嘉義縣阿里山公路頂六路段與另輛轎車發生車禍後離開，警方通知潘女到案，見她說話反覆、無法站立，經唾液快篩呈現安非他命陽性，經嘉義地檢署檢察官複訊，向嘉義地方法院聲請預防性羈押，嘉院6月4日晚間6點多裁定收押。

嘉義地檢署表示，台灣高等檢察署5月26日通函各地檢署對毒駕案件積極聲請預防性羈押，嘉檢嚴密把關、鐵腕執法，除了潘女，5月27日至6月5日，針對涉犯毒駕、棄車逃逸且短期內反覆吸毒上路的郭姓、成姓、黃姓、陳姓、項姓、蔡姓嫌犯等案件詳盡訊問、精準引法，審酌潘女、郭嫌等7人除採集唾液初篩呈現毒品陽性反應，現場查獲安非他命或新興毒品「依托咪酯菸油」（喪屍煙彈）等證物，前已有毒駕或吸毒移送紀錄，顯見毫無悔意，有反覆實行同一犯罪之虞，依《刑事訴訟法》第101條之1修正新制，向嘉院聲請預防性羈押，7人都已獲法院裁准，強效隔離犯罪者。

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嘉檢強調，毒駕形同道路炸彈，將秉持「從嚴速辦、積極羈押、從重求刑」方針，持續聯手警察機關密切查緝，凡符合預防性羈押要件者一律從嚴追訴、絕不寬貸，捍衛用路人安全。

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