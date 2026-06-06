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    首頁 > 社會

    綠島民宿前凌晨大火 整排旅客租賃機車成廢鐵

    2026/06/06 09:58 記者劉人瑋／台東報導
    火勢於2時52分即控制、3時熄滅，經調查現場約有9輛機車完全燒毀、12輛機車受損。（消防局提供）

    火勢於2時52分即控制、3時熄滅，經調查現場約有9輛機車完全燒毀、12輛機車受損。（消防局提供）

    台東縣綠島進入旅遊旺季，遊客大部分選擇租賃機車代步，但今（6）日凌晨2時37分傳出火警，停放在民宿前整排的機車馬上遭火焰吞噬，最終燒成廢鐵，就算離起火點稍遠的車輛，尾燈罩也融化，可見火場溫度之高。

    消防局表示，今凌晨2時37分獲報，在柴口一帶的民宿傳出火警，報案人表示有數台機車起火燃燒，有火及濃煙，派遣綠島分隊3車3人前往搶救，待抵達現場已見烈焰衝天，消防人員立刻出水滅火。

    火勢於2時52分即控制、3時熄滅，經調查現場約有9輛機車完全燒毀、12輛機車受損，現場無人員傷亡，總共21台機車遭受波及，無人受傷，火災原因待調查中。

    民眾表示，就算下雨天，居然還有火警且又難以收拾，只聽到爆炸聲，所有遊客聽到有人大喊「失火了！」都衝出查看，卻無能為力，代步車輛被焚，租賃業者凌晨也到場保存證據、蒐證，並提供新的代步車供遊客使用，相關責任待釐清。

    火勢於2時52分即控制、3時熄滅，經調查現場約有9輛機車完全燒毀、12輛機車受損。（消防局提供）

    火勢於2時52分即控制、3時熄滅，經調查現場約有9輛機車完全燒毀、12輛機車受損。（消防局提供）

    火勢於2時52分即控制、3時熄滅，經調查現場約有9輛機車完全燒毀、12輛機車受損。（民眾提供）

    火勢於2時52分即控制、3時熄滅，經調查現場約有9輛機車完全燒毀、12輛機車受損。（民眾提供）

    大火撲滅、濃煙散去後，留下成堆機車成廢鐵。（民眾提供）

    大火撲滅、濃煙散去後，留下成堆機車成廢鐵。（民眾提供）

    大火撲滅、濃煙散去後，留下成堆機車成廢鐵。（民眾提供）

    大火撲滅、濃煙散去後，留下成堆機車成廢鐵。（民眾提供）

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