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    一場鬥毆延伸到查獲毒駕毒品快餐車 嫌犯竟還囂張嗆警

    2026/06/06 09:57 記者洪臣宏／高雄報導
    警方查獲雷嫌持有大量毒品。（民眾提供）

    警方查獲雷嫌持有大量毒品。（民眾提供）

    高雄市前鎮警分局今（6）日凌晨獲報處理打架糾紛案，攔查時亮槍要不願配合的雷姓男子下車，眼尖員警發現車上有喪屍煙彈，未料雷嫌竟囂張嗆警：「我吃藥就吃藥哪有什麼！」警方在其車上起出各式毒品243件，查出雷男涉嫌毒駕「毒品快餐車」上路，依法送辦。

    一心路派出所今凌晨3時許接獲前鎮區鄭和南路某超商前發生打架糾紛，警方趕抵查問，得知35歲吳姓男子前往超商寄貨，以手機拍攝違停超商前轎車，不料竟遭駕駛下車追打，施暴後隨即逃離現場。

    快打警力於3時30分許，在中山三路與光華三路口發現該部涉案車輛停放於人行道上，47歲雷姓駕駛在上一場鬥毆中頭部掛彩流血，他一開始不願熄火下車，員警持槍警戒，後來於駕駛座旁置杯架目視發現喪屍煙彈，依法逮捕，他竟態度囂張嗆：「我吃藥就吃藥哪有什麼！」

    警方在其車上查獲毒品咖啡包189包、K他命15包、梅錠24顆、依托咪酯煙彈15顆，總計查獲243件毒品，研判雷嫌涉嫌以車輛作為流動販毒據點，從事俗稱「毒品快餐車」的交易模式；另雷嫌毒品唾液快篩檢測呈安非他命陽性反應。

    雷嫌辯稱毒品為自己施用，數量大是因為很便宜，警方不予採信，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦；至於吳、雷2人互控傷害部分，將另案函送偵辦，並針對雷男依違反道路交通管理處罰條例處3萬以上12萬元以下罰鍰。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在雷嫌車上起出大量毒品。（民眾提供）

    警方在雷嫌車上起出大量毒品。（民眾提供）

    警方查獲各式毒品。（民眾提供）

    警方查獲各式毒品。（民眾提供）

    警方起出共243件各式毒品。（民眾提供）

    警方起出共243件各式毒品。（民眾提供）

    警方發現喪屍煙彈，依法逮捕雷嫌。（民眾提供）

    警方發現喪屍煙彈，依法逮捕雷嫌。（民眾提供）

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