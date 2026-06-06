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    殺人未遂通緝犯拒檢瘋狂逃竄 落網再吃上公共危險罪嫌

    2026/06/06 09:10 記者彭健禮／苗栗報導
    顏男駛入小巷弄，棄車逃逸，被警方追上制伏在地。（警方提供）

    顏男駛入小巷弄，棄車逃逸，被警方追上制伏在地。（警方提供）

    46歲顏姓男子昨（5）日駕駛小貨車在苗栗竹南遇警方攔查，起初假意配合，之後卻趁隙加速逃逸，並為了擺脫警方，沿途有闖紅燈、逆向等危險駕駛行為，經警方攔截圍捕逮獲，查出他是殺人未遂通緝犯，除將他解送歸案，再對他開出48件交通違規，共計可罰17萬400元，並依公共危險罪嫌送辦。

    竹南警分局今天表示，分局員警於昨天上午執行巡邏勤務，巡經竹南鎮明勝路一帶時，發現一輛小貨車形跡可疑，上前攔查盤檢。駕駛顏男起初配合員警盤查，惟過程中神情異常緊張，員警察覺有異並進一步查證身分時，顏男趁隙駕車加速逃逸，還一度跑上國道3號。

    員警立即通報線上警力攔截圍捕，最終顏男駛入頭份市八德二路巷弄內，棄車逃逸，被員警追上，將他制伏。警方查證身分後發現，顏男為雲林地方檢察署發布之殺人未遂通緝犯，隨即依規定將其帶返派出所偵辦，後續解送臺灣雲林地方檢察署歸案。

    由於顏男為了擺脫警方，一路危險駕車，計有紅燈右轉9件、闖紅燈4件、逆向行駛21件、未依規定使用方向燈4件等多項交通違規行為，共舉發48件交通違規，共計可罰17萬400元，並依涉嫌公共危險罪嫌函送苗栗地方檢察署偵辦。

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