王中平遭詐500萬？ 臨櫃驚惶提領鉅款原因曝光

藝人王中平（中）扮演落入假投資陷阱的驚惶民眾，相當逼真。（警方提供）

王中平遭詐500萬元？藝人王中平日前神色慌張奔入彰化銀行彰化分行，向行員堅稱因「朋友介紹」巨額投資需要，執意提領現金500萬元，行員察覺有異通報彰化警分局，警方獲報火速派員趕往現場，引發現場洽公的民眾側目，驚呼「王中平也受騙？」了解後才發現是警方的實境反詐演練，由本土戲精王中平親自扮演落入假投資陷阱的驚惶民眾，相當逼真。

彰化警分局為深化社區防詐意識籌劃實境反詐演練，王中平扮演落入假投資陷阱的驚惶民眾。劇中他因誤信朋友「保證獲利、翻倍報酬」的話術，頂著巨大壓力前往銀行臨櫃提款，差點把賺來的辛苦錢雙手奉上。

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王中平表示，詐騙集團的心理戰術太可怕了！在扮演的當下，那種被高獲利吸引又怕好康被別人知道的那種焦慮感非常真實。如果不是警方及時趕到，用具體案例把他敲醒，這500萬元就真的就打水漂了。

彰化分局長劉千祥指出，警政署統計，今年4月份全台因詐騙導致的財產損失就高達49億餘元。詐團常冒充檢察官假稱民眾帳戶涉案需監管，或利用AI深偽技術變造假聲音、假影像及搭配假網拍一頁式廣告並提供假賣貨便連結等手法狂撈不法利得。

劉千祥與王中平呼籲，民眾遇到可疑訊息，接到宣稱高報酬投資、帳戶涉及刑案或網拍扣款錯誤等來電，切勿慌張；立刻掛斷電話，拒絕聽從對方指示去銀行提款、臨櫃匯款或操作ATM；第一時間撥打165反詐騙諮詢專線，或利用警政署建置的 「打詐儀錶板」 網站掌握最新詐騙趨勢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

藝人王中平（右）扮演落入假投資陷阱的民眾要提領鉅款，受到側目。（警方提供）

彰化分局長劉千祥（左）與藝人王中平（右）宣導反詐。（警方提供）

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