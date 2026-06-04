男子南澳神秘海灘落海失蹤5天！東澳海域今晨發現浮屍 將調查身分

南澳神秘海灘近幾年傳出多起大浪襲捲遊客事故。（圖由宜縣消防局提供）

宜蘭縣南澳神秘海灘上月31日深夜發生一對男女遭大浪捲走意外，49歲潘姓女子幸運獲救，39歲黃姓男子則下落不明。經過連日搜救，今（4）天清晨6點多，有漁民在距離案發地數十公里外的東澳海域發現一具浮屍，疑似為失蹤的黃男。目前海巡人員正全力進行打撈作業，將待遺體上岸後進一步確認身分。

回顧這起落海意外，5月31日晚間10點，潘女與黃男前往南澳神秘海灘海蝕洞一帶踏浪散步，行進間不料一陣大浪突襲，將2人雙雙捲入海中。

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落海後，潘女機警緊抓具有浮力的背包隨波逐流，一路漂至附近的定置漁場並死命抓牢浮球，隨後利用隨身手機撥打119求救，在鬼門關前撿回一命。

宜蘭縣消防局於當晚10時26分接獲報案後，立即派員搜救，並將潘女的求救座標提供給海巡署，協請派遣船艇及申請空勤直升機投入救援。

深夜11點44分，潘女成功與救難人員取得聯繫，告知已抓到漁網浮球；直升機隨即飛抵現場，於隔日凌晨零時29分成功將她吊掛至附近沙灘。潘女在暗夜海面驚險漂浮逾2小時，獲救時意識清楚、無明顯外傷，但有失溫現象，經送醫救治後幸無大礙，但同行的黃男卻消失在茫茫大海中。

據警方初步調查，獲救的潘女為彰化人，失蹤的黃男則居住於高雄，雙方年紀相差10歲。事發後黃男家屬急奔南澳分駐所了解狀況，表示並不認識潘女，警方清查也確認2人並非夫妻關係。

搜救人員連日協尋迄今，黃男失蹤第5天，有漁民在東澳海域疑似發現黃男遺體，但確切身分與詳細死因，仍待檢警後續相驗釐清。

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