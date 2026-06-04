台中連鎖火鍋店突倒閉！負責人疑吸金50億 一家4口赴中失聯時間曝

台中一間連鎖火鍋店無預警停業，負責人夫妻疑捲款失聯。（記者張軒哲攝）

台中市大雅區一家頗具知名度連鎖火鍋店近日無預警停業，負責人黃姓、洪姓夫妻傳出疑投資失利，早已出境前往中國，引爆地方震撼，更令人關注的是，不僅夫妻二人離境，連同一對子女也先後飛往中國，一家四口目前均已不在台灣，遭質疑是否早已察覺財務危機即將爆發，提前離境避風頭。

經查，洪姓女子已於上月底與丈夫黃男自桃園機場搭機出國，3天後，長女及長子也自同機場飛往中國，一家四口接連離境時間點，恰好就在火鍋店倒閉及投資糾紛浮上檯面前夕，引發地方議論紛紛。

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據了解，黃姓夫妻在大雅地區經營多年，不僅開設火鍋店，還涉足旅行社等行業，平時活躍社團及宮廟活動，在地方擁有相當廣泛人脈，且經常以熱心公益形象示人，曾在宮廟普渡活動中豪氣贊助上百桌供品宴席，出手闊綽令人印象深刻。

然而隨著旗下多項投資事業陸續傳出虧損，資金缺口疑逐漸擴大，地方人士透露，夫妻倆近年積極向親友及社團人士招攬投資，主打房地產投資及二胎放款等高獲利項目，吸引不少人投入資金，如今火鍋店突然關門失聯，大批投資人驚覺情況有異，紛紛出面追討款項。

目前已有339名受害者串聯成立自救會，並陸續向警方報案，初步統計損失金額已達數億元，不過地方盛傳，若將多年來各項投資計畫與民間借貸資金納入計算，整體吸收資金規模恐高達近50億元，實際金額仍待進一步清查釐清。

此外，地方也盛傳黃姓夫妻長子原本就讀中央警察大學，卻因此事件辦理休學，這部分尚未獲得證實，只是隨著一家四口均已離境，投資人追討之路恐更加艱辛，案件後續發展備受各界關注。

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