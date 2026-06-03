花蓮政風主任性騷慣犯！公然問女職員「妳有高潮嗎」 當年考績吃乙

花蓮縣某府外局劉姓政風室主任，性騷不是第一次，2年前言詞性騷擾申訴成案，當年考績乙等，這次又被記大過。（民眾提供）

花蓮縣政府某府外局政風室劉姓主任被爆料，5月中利用廉政署訓練會議機會，明知住宿只能報帳1人，卻假借開會名義帶新人女助理北上開房，被女助理提告性騷、猥褻及妨害自由。縣議員蔡依靜說，陳情者爆料該主任是性騷慣犯，看到年輕女職員會纏上，不給電話就翻臉威脅，甚至還曾口頭騷擾「妳有高潮嗎」被性平申訴、當年考績乙等。

無黨籍花蓮縣議員蔡依靜說，上週她接獲一份書面爆料，爆料人指出，她在某府外局擔任政風室主任助理，但經費卻是該府外局主管使用另一項專案計畫的經費，聘用2名年輕女助理給這位劉姓政風主任當助理，其中一位女助理「小美」就是這次事件的受害者。

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蔡依靜說，為此她找縣府政風處了解，但政風處卻說「之前都不知情」，然爆料指控，劉姓主任是性騷慣犯，看到年輕女職員就會巴上去，以介紹給兒子認識的名義要跟嫩妹交換聯絡方式，如對方不願意就翻臉、威脅將盯上女方承辦的業務，稱「小心啊，不要被抓到哦、抓到就法辦」，因此該府外局受到政風的壓力，才會以另一個專案計畫的經費聘2個助理給政風室主任。

爆料人也指控，劉姓政風主任在其他局處任職時，也有其他騷擾年輕女職員前科，2023年調去目前任職的局處，並於2024年發生口頭騷擾女職員事件，他在公開場合當著所有人的面言詞騷擾女生「妳有高潮嗎？」對方提出性平申訴，但最後只有上課就結案，縣府螺絲真的徹底鬆垮。

不過該府外局澄清，當時也有成立性平調查，包含2位外聘性平專家及1位律師，由於言行不當且性平案有成案，因此送縣府政風處。

對此，花蓮縣府政風處長唐文斌說，政風體系是一條鞭，局處政風室考評由地方政府政風處初評及考核，最終由法務部廉政署最終審查及核定，2年前言詞騷擾案經過該府外局性平小組審議後，因言行不當，最後劉姓主任當年度考績乙等、需接受性平教育課程。

唐文斌表示，2年前言詞騷擾案程度，與這次的案情完全不同，目前全案仍由性平小組調查中，至於過去在其他局處有無前案須再調查釐清。他指出，這次如調查屬實將是非常嚴重的違失，絕對會嚴正看待、不會護短。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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