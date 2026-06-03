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    首頁 > 社會

    離譜畫面曝光！趁女店員找錢 高雄色阿伯竟公然襲胸

    2026/06/03 00:18 記者許麗娟／高雄報導
    趁女店員找錢，高雄色阿伯竟公然襲胸。（翻攝脆@tingxuan__0719）

    趁女店員找錢，高雄色阿伯竟公然襲胸。（翻攝脆@tingxuan__0719）

    高雄市三民區大昌一路某家藥局，今（2）日下午3點多發生有色阿怕趁結帳時，竟伸出狼爪對女店員襲胸，女店員不滿說要報警，沒想到色阿伯還二度襲胸，甚至再伸出狼爪對向另一名女店員，囂張地說「抱緊一點」，警方調監視器找到涉案的蘇男（50歲），並依性騷擾案送辦。

    民眾在Threads社群平台發文並貼出店內監視器，從畫面可見，當時蘇男頭戴安全帽站在櫃台前，兩名女店員則在為他結帳，但卻突然伸出狼爪對著一名女店員抓胸，女店員立即嚇阻他，竟然還二度、三度襲胸，女店員說要報警，蘇男還輕浮地說「抱緊一點。」讓女店員氣到報警抓人，網友看了影片疑罵「有夠噁！」「告死他！」

    警逮色阿伯送辦

    三民二分局鼎山所指出，2日下午3點10分接獲2名民眾報案，指在店內遭一名男子性騷擾。警方成立專案小組擴大調閱周遭監視器影像，鎖定涉案對象，迅速將蘇男查緝到案，全案依性騷擾防治法第25條移送台灣高雄地方檢察署偵辦，另申訴部分依同法移請主管機關社會局續行審議。

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    監視器拍下色阿伯公然襲胸畫面。（翻攝脆@tingxuan__0719）

    監視器拍下色阿伯公然襲胸畫面。（翻攝脆@tingxuan__0719）

    警方逮到在藥局對女店員襲胸的色阿伯蘇男，並依涉及性騷擾送辦。（民眾提供）

    警方逮到在藥局對女店員襲胸的色阿伯蘇男，並依涉及性騷擾送辦。（民眾提供）

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