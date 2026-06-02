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    士院爆職場霸凌 法官助理控女法官侵犯隱私

    2026/06/02 17:47 記者翁靖祐／台北報導
    士林地院驚傳職場霸凌。（資料照）

    士林地院驚傳職場霸凌。（資料照）

    士林地方法院陳姓法官助理，在社群媒體控訴遭職場霸凌，並點名庭長強迫她刪除手機照片，侵犯隱私及人格尊嚴。士林地院表示，接獲申訴後已經保全證據，陳女後續具狀撤回申訴，但法院依規定，仍決議調整被申訴人辦公處所。

    士林地院表示，陳女在5月22日稱被職場霸凌，並向法院提出申訴，隨後士林地院於5月28日召開安全及衛生防護委員會處理，陳女在申訴期間請求士院調取監視器影像，士院也保全完畢。

    陳女在防護委員會開會前日具狀撤回申訴，防護委員會雖據以決定不予受理，但仍依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條規定，決議由相關單位給予關懷，必要時調整其職場領域。士院原擬依該決議調整該員辦公處所，惟遭其所拒，為避免後續再度發生衝突，乃依上開決議，調整被申訴人之辦公處所。

    有關陳女指出被阻擋進入辦公室、被要求刪除手機照片等，經查以後，發現是陳女未經他人同意擅自拍照，導致雙方在要求陳女刪除照片時發生爭執，經主管協調後，陳女已同意自行刪除，並經過主管確認。

    士林地院指出，本院就法官助理之工作表現，是依據法官助理遴用訓練業務管理及考核辦法之規定。此外，陳女在貼文中提起之其他糾紛，相關主管已介入協調處理，並採取維護同仁職場安全之具體措施。

    陳女於今年5月在社群媒體threads上發文，稱其在任職11年的士林地院遭到職場霸凌，其中包括在法院走廊上看到同事講別人壞話，她拿手機拍照卻遭到對方以身體阻擋，甚至不讓其進入辦公室。後續還有一名女庭長要求她解鎖手機，並逼迫刪除照片，完全不顧她的隱私權與人格尊嚴。

    此外，她也指出，還有一名女庭長經常在辦公室對其工作進行言語貶低、偏聽抹黑，甚至要她心理諮商、將考績打成乙等，導致她約聘身分續約卻無法加薪。當她依程序調閱監視器畫面時，還被法警警長咆哮，出言恐嚇等，以上種種都讓她備受壓力。

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