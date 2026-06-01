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    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車 兩駕駛受傷送醫

    2026/06/01 12:17 記者鄭淑婷／桃園報導
    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段今（1）日上午8點多發生小貨車、轎車事故釀成火燒車，雙方駕駛雙雙受傷送醫。

    42歲黃姓男子當時駕駛自小貨車沿大園區新台15線往北行駛，左轉往中央路方向行駛時，不慎與61歲陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，事故造成自小客車起火燃燒，警方獲報立即派員趕赴現場，並通知消防人員到場撲滅火勢，雙方駕駛都受傷送醫，經檢測雙方駕駛人酒測值都為0，詳細肇事原因及責任待後續調查釐清。

    警方也呼籲，駕駛車輛行經路口應遵守交通號誌，轉彎時應禮讓直行車先行，並隨時注意車前狀況，以免發生交通事故。

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    新台15線桃園大園段小貨車、轎車擦撞釀火燒車，兩車駕駛都因受傷送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

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