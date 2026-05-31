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    機車違停疑遭檢舉偷拍 女子強拉拍攝者被告 法官判拘10日

    2026/05/31 09:47 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院審理後，認定陳女違規在先，又拉住胡男，且事後調解未成，故依觸犯妨害自由罪判處拘役10日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審理後，認定陳女違規在先，又拉住胡男，且事後調解未成，故依觸犯妨害自由罪判處拘役10日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名陳姓女子今年1月17日晚間，將機車違規停放在公車停靠站「二信循環站」前，被胡姓男子發現後，拿起手機拍攝。陳女情急之下，拉著胡男的手不讓他搭車，事後被控妨害自由。基隆地院審理後，認定陳女違規在先，又拉住胡男，且事後調解未成，故依觸犯妨害自由罪判處拘役10日，得易科罰金。

    檢警調查，案發當時等候公車的胡姓男子見陳女的機車違規停放在公車停靠站「二信循環站」前，便拿起手機拍攝該機車車牌。陳姓女車主發現後，多次強拉胡男手臂及衣服，希望他能刪除違規照片，導致胡男無法搭車離去。

    胡男擺脫陳女的糾纏後，搭車返回台北市，前往台北市警察局文山第一分局報案，對陳女提出妨害自由告訴。

    法官認為，陳女懷疑自己遭到胡男檢舉，竟強行將對方攔下，未對自己所犯錯誤進行自省，動機可議。加上胡男被攔下時，有拍攝影像檔案佐證，證明遭到陳女強行攔下，影響其搭車權益，事證明確。

    法官考量，陳女犯後均承認犯行，且雙方調解未成等情狀，依觸犯妨害自由罪，判處陳女拘役10日，得易科罰金1萬元。

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