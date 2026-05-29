雙手狂抖！台中賓士男遇路檢辯嚼檳榔瞞不過 下一秒認了毒駕

張男坦認毒駕。（民眾提供）

台中市張姓男子28日晚間駕駛賓士車行經北區路檢點時，因神情異常、雙手不斷發抖，引起警方注意，張男起初辯稱只是「嚼檳榔」，但員警發現他眼神閃爍、說詞反覆，進一步追問後，張男才坦承有施用毒品並駕車上路，經現場唾液快篩呈陽性反應，當場遭警方逮捕，賓士車也被依法扣車移置保管。

台中市第二分局文正派出所副所長黃郁升、巡佐陳鋐農、警員許文溥及交通分隊小隊長王攀淇等人，當晚8時許共同執行「取締毒（酒）駕」專案勤務，在北區柳川西路三段160號前設置路檢點，攔查行經車輛時，發現48歲張男駕駛的賓士車行跡可疑盤查。

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張男面對詢問時不僅神色慌張，雙手還明顯顫抖，一開始試圖以「吃檳榔提神」為由掩飾異狀，但警方察覺有異後持續追查，張男最終坦承吸食安非他命後毒駕，並同意接受唾液毒品快篩，檢測結果呈陽性，警方隨即依法將他上銬逮捕，全案依毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二分局表示，配合全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案，自5月25日至31日同步啟動7天「取締毒（酒）駕大執法」，截至目前已查獲毒駕案件7件7人，展現警方全面掃蕩毒駕的決心，也呼籲民眾切勿心存僥倖，吸毒後駕車不僅觸法，更可能釀成無法挽回的悲劇。

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警方攔查賓士車。（民眾提供）

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