此地無銀！騎士心虛「手護口袋」狂瞄警車 被搜出K他命又毒駕

吳男左手按著口袋明顯心虛。（記者徐聖倫翻攝）

24歲吳姓男子今日凌晨騎車行經新北市板橋，因停等紅燈頻頻偷瞄後方警車，遭新北市警局保安大隊員警攔查。吳男神情緊張且左手死死遮掩口袋，與員警對峙約20分鐘，最終被搜出1包K他命毒品。吳男唾液快篩亦呈陽性反應，警詢後依法送辦並吊扣車輛。

​據了解，今凌晨0時許，新北市保大特勤中隊員警巡經板橋區長江路一段與民生路口時，發現前方等紅燈的吳男形跡可疑，眼神不斷透過後照鏡觀察後方警車。員警直覺有異，立即下車示意其靠邊停車受檢。

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​吳男起初百般掩飾，對話間左手緊緊護著外套口袋，拚命強調自己很正常、沒帶違禁物，但怪異肢體語言反讓經驗豐富的特勤隊員一眼看穿，雙方在路口僵持對峙。

​最後吳男自知難逃法網，崩潰認栽並主動交出左側口袋內的K他命。吳男供稱毒品在網路上購得，賣家真實身份他並不知情。新北市保大大隊長黃建樺嚴正呼籲，毒駕最高可處3年徒刑、罰鍰12萬元並吊銷駕照，警方對毒駕絕對零容忍，將持續鐵腕掃蕩。

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警方搜出K他命，唾液快篩呈陽性，吳男遭法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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