教友聚會摔死！ 家屬控「場地瑕疵」怒告教會、管委會結局曝

黃姓婦人前年底在台北市信義區某社區地下室樓梯間摔倒，因後腦重擊送醫不治；北檢勘驗監視器後，認定與鐵柵門及樓梯設施無相當因果關係，將涉案3人不起訴。（記者劉詠韻攝）

台北市黃姓婦人前往地下1樓參加教會活動時，行經樓梯鐵柵門後不慎摔倒，因後腦重擊送醫不治，家屬質疑樓梯未依規定施作，且違法增設鐵柵門妨礙通行，因而對管委會主委及基督教婦女會負責人等3人提告過失致死。台北地檢署勘驗監視器後認為，黃婦是關門後下樓時突然失去重心跌倒，與鐵門、樓梯設施難認有因果關係，處分不起訴。

家屬提告主張，案發樓梯屬公共開放空間，依法階梯級高不得超過15公分、級深不得小於28公分，且管委會早年曾同意由婦女會自費施作梯面加寬工程，但實際施作卻未符合規定；此外，樓梯處另違法增設高約0.9公尺的鐵柵門，導致民眾開門後幾乎無足夠空間站立，認為動線設計及公共設施缺失，與黃婦死亡結果間具有因果關係。

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林姓主委等人否認疏失，辯稱該鐵柵門設置目的，是為防止行人跌落，迄今已存在超過20年，過去從未發生類似意外；另黃婦生前每週均固定前往聚會，對現場地形及鐵門設置情況相當熟悉，案發當天現場也無破損、積水等異狀，認為事故與鐵門設置方向無關。

檢方偵辦期間勘驗現場監視器畫面，發現黃婦案發當時推開並關上鐵柵門時，雙腳均穩定站立於階梯上，未見明顯重心不穩情形；直到她繼續往下行走至第3階樓梯時，身體才突然不明原因向左傾倒，雖一度伸手拉住鐵柵門，最終仍因失去重心摔落至樓梯平台。

檢方據此認定，黃婦是在關閉鐵柵門並持續下樓後，才發生重心不穩情形，當時已有足夠站立空間，難認其跌倒與鐵柵門設置、樓梯寬度或級深等因素間，具有客觀上的相當因果關係。

不起訴書指出，刑事責任認定須以積極證據為基礎，本案黃婦是因不明原因失衡跌落致死，屬偶發的不幸事件，難認被告3人對結果具有可預見性，或負有防止義務；在查無其他積極事證足認涉犯過失致死罪情況下，認定罪嫌不足，依法依刑事訴訟法第252條第10款，將林姓主委、李姓及王姓理事長等3人均予不起訴處分。

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