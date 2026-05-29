台鐵五堵站男子突落軌送醫！鐵警開罰

53歲胡姓男子今天上午在台鐵五堵站南下月台候車時，突然摔落鐵軌上，消防隊員馳援將他救上月台送醫救治中。（記者林嘉東翻攝）

台鐵五堵站南下第一月台五車處，今天（29日）上午7點半驚傳1名男性乘客摔落鐵軌上。台鐵站務人員獲報立即通報消防隊員趕來救護，將自稱身體 不適的胡姓男子送醫救治後已無大礙。

鐵路警察局南港派出所長蘇建瑋表示，警方調閱月台監視器發現，胡落軌前未有外力介入，將依違反鐵路法第57條第2項擅闖鐵路路線，裁罰胡男1萬元以上5萬元以下罰鍰。

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鐵路警察局南港派出所今天上午7時13分許獲報，台鐵五堵車站南下第一月台5車處有民眾候車時，摔落鐵軌上，台鐵站務人員立即通知救護人員，將53歲胡姓傷者送往國泰醫院救治後，身體多處開放性傷口，無生命危險，目前仍在醫院治療中。

鐵路警察局南港派出所長蘇建瑋表示，傷者稱身體不適落軌，警方調閱監視器未有外力介入，調查後將依違反鐵路法第57條第2項函移鐵道局，裁罰胡男1萬元以上5萬元以下罰鍰。由於胡男摔落鐵軌上，導致台鐵南下1120次列車晚了13分鐘開車。

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