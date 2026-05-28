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    首頁 > 社會

    又是毒駕釀禍！聯結車失控連環追撞8車10傷駕駛羈押

    2026/05/28 14:34 記者王捷／台南報導
    李男涉毒駕聯結車，行經國道一號台南段失控追撞8車，造成10人受傷。警方於車內查扣毒品咖啡包，因罪嫌重大，已遭法院裁定羈押。（圖擷自1968即時路況）

    李男涉毒駕聯結車，行經國道一號台南段失控追撞8車，造成10人受傷。警方於車內查扣毒品咖啡包，因罪嫌重大，已遭法院裁定羈押。（圖擷自1968即時路況）

    國道一號永康路段昨日發生聯結車失控追撞前方8輛汽車，造成10人受傷，台南地檢署認定李姓駕駛犯毒駕罪嫌重大，且有反覆實行之虞，向台南地方法院聲請羈押獲准。

    國道公路警察局第四公路警察大隊於案發後，將肇事的李男移送法辦。調查指出，李男在施用毒品後，無視交通安全，仍執意駕駛聯結車上路，當車輛行經台南市國道一號325公里處永康路段時，李男精神恍惚，未能安全控制車輛，猛烈撞擊前方8輛汽車，導致10名民眾受傷。

    警方對李男實施唾液快篩測試，結果呈現俗稱喵喵的第三級毒品甲基甲基卡西酮陽性反應，進一步在肇事的聯結車內進行搜索，當場查扣多達22包已使用過的毒品咖啡包，顯示其駕駛前確實曾吸食毒品，罪證確鑿，檢察官訊問後，認定其涉犯毒駕不能安全駕駛罪，犯罪嫌疑重大。

    考量李男駕駛大型車輛又吸毒，對交通安全構成極大威脅，且有反覆實行犯罪之虞，檢方聲請羈押，經台南地方法院程序審理，裁定羈押獲准。毒駕犯行不僅危害自身，更對無辜民眾生命財產造成重大損害，法務部及台灣高等檢察署已責令所屬從嚴從速偵辦毒駕案件。

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