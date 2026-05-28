基隆市立醫院涉違廢清法 檢警環拂曉突襲搜索5地點約談7人

基隆地檢署今天上午指揮環境部環境管理署北區環境管理中心搜索基隆市立醫院，帶走花姓承辦員，釐清廢棄物非法流向、與是否涉貪等不法情事。 （記者林嘉東攝）

基隆市立醫院與廢棄物合約廠商「飛龍科技環保公司」涉違反廢棄物清理法規定。基隆地檢署今天（28日）上午指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊等單位，兵分5路前往醫院、環保公司及花姓女承辦員住處搜索，約談包括醫院與業者在內的7名涉案人員到案，釐清廢棄物非法流向、與是否有公務員涉貪等不法情事。

據悉，本案源於基隆市環境保護局於今年2月間進行稽查時，發現飛龍科技環保股份有限公司基隆分公司與基隆市立醫院訂有廢棄物清運的承攬契約，但在清運過程中，基隆市立醫院涉嫌違反廢棄物清理法相關規定，環保局察覺異狀後，通報環境部環境管理署北區環境管理中心。

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基隆地檢署獲報隨即啟動「檢警環聯繫平台」，由檢察官指揮偵辦數月認為時機成熟，今天上午9時指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊，環境部環境管理署北區環境管理中心等單位，同步搜索基隆市立醫院、飛龍科技公司以及花女暖暖區住所等共5個地點至11時許，查扣相關合約與相關帳冊。

檢警環聯手行動中共約談了包括花女在內涉案的7名相關人員到案說明。目前7人均被帶回基隆市警三分局、保七總隊刑大進行初步偵訊，晚間將陸續移送基隆地檢署由檢察官進行複訊，釐清廢棄物非法流向、是否涉及隱匿、偽造文書或有公務員涉貪等不法情事。

基隆地檢署今天上午指揮環境部環境管理署北區環境管理中心搜索基隆市立醫院等地。（記者林嘉東攝）

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