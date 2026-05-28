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    首頁 > 社會

    彰化警涉性侵16歲女嫌犯遭免職 分局長自請處分、隊長記過

    2026/05/28 10:02 記者張聰秋／彰化報導
    彰化分局秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，在爆發員警辦案件涉犯妨害性自主案件後果斷處理，捍衛警紀。（記者張聰秋攝）

    彰化分局秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，在爆發員警辦案件涉犯妨害性自主案件後果斷處理，捍衛警紀。（記者張聰秋攝）

    針對1名彰化警分局偵查佐被控偵辦毒品案件，涉嫌在偵防車上性侵1名16歲女性嫌疑人，遭對方指控被強迫發生關係，涉犯妨害性自主案，雖然，當事人喊冤表明是「你情我願」，不過，彰化縣警察局受理報案後，主動報請彰化地檢署指揮偵辦，蒐集、調查相關事證後，案件已移送地檢署，該名員警也被記二大過遭到免職處分。

    今天，警察局督察長林英煌表示，警察局獲悉後馬上召開考績委員會決議，該員言行失檢，事證明確，嚴重損害警察機關聲譽及警察形象，符合《公務人員考績法》一次記兩大過規定，依《警察人員人事條例》予以免職。

    此案彰化分局長劉千祥自請處分，並追究相關人員考監不周責任，劉因到職未滿4個月申誡二次、偵查隊長蕭登元記過一次。

    林英煌強調，對於員警違法違紀案件，警察局秉持警紀警辦，毋枉毋縱立場，及不掩飾、不護短、不庇縱態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。

    這名偵查佐28歲、未婚、警專警員班、從警約7年，去（2025）年6月才到彰化分局偵查隊擔任偵查佐、負責偵查案件，表現正常。

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    彰化分局員警偵辦刑事案件期間，與當事人發生性行為，涉犯妨害性自主案，被免職還被移送法辦。（記者張聰秋攝）

    彰化分局員警偵辦刑事案件期間，與當事人發生性行為，涉犯妨害性自主案，被免職還被移送法辦。（記者張聰秋攝）

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