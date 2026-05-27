毒駕注意了！ 這八大類型中檢將積極聲請預防性羈押

台中地檢署今天邀集警方召開「妥適運用預防性羈押以打擊毒駕研商會議」，酌定八大毒駕重點類型，將積極聲請預防性羈押。（圖由台中地檢署提供）

毒駕引發民眾撻伐，並為因應刑事訴訟法增定對毒駕行為得適用預防性羈押的修正規定，台中地檢署今天下午由洪家原檢察長主持召開「妥適運用預防性羈押以打擊毒駕研商會議」，邀集台中市警局刑警大隊、各分局偵查隊長與會，針對新法施行後的執行程序、蒐證重點及聲請羈押所需事證等實務問題，進行檢警雙向研商，並訂出發生交通事故致人死傷等毒駕八大重點類型，將積極聲請預防性羈押。

今天會中由緝毒專組謝志遠主任檢察官進行專案報告，說明檢警查緝毒駕案件時，除應審酌行為人反覆實施毒駕的高度可能性外，亦應綜合考量其對交通安全及公共安全的危害程度。

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中檢酌定八大重點類型，將積極聲請預防性羈押，以即時阻斷行為人反覆實施毒駕的可能。包括同時扣得毒品、併同酒駕、發生交通事故致人死傷、事故違規情節嚴重、事故地點位於校園周邊或公眾聚集處所、查獲前駕駛行為已致生往來危險、前有多次施用毒品或毒駕前科，以及客觀上顯有疑似施用毒品而無法安全駕駛等情形。

台中地檢署並提醒警方，對於依法逮捕並解送的毒駕行為人，應確實蒐集現場查獲情形、駕駛行為狀態、毒品或違禁物扣押情形、酒測或毒品檢驗資料、行車軌跡、影像紀錄、交通事故資料、前案紀錄及其他足以判斷反覆實施危險相關事證，以利檢察官依法聲請羈押。

洪家原檢察長並在會中裁示，警方對於地檢署所列八大毒駕類型應進行相對應蒐證，並在移送書載明「建請羈押」；毒駕執法過程如有疑義，應即時與地檢署聯繫；並請市警局持續完善毒駕執法設備、相關數據資料及統計系統，以利掌握轄區案件趨勢。

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