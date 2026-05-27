毒駕連環爆！行人遭拉K騎士撞昏迷 1人拒檢持毒狂逃落網

范男被警網攔捕。（警方提供）

毒駕事件頻傳，警方加強取締，苗栗縣頭份警方25、26日分別查獲機車騎士毒駕撞人、毒駕拒檢危險駕駛並持毒的案件。前者由苗栗地檢聲押獲准，後者則除毒駕、持毒刑責，其危險駕駛等行為也將被處以逾16萬元罰鍰。

林姓男子於施用毒品後，於25日晚間騎機車在三灣鄉124乙線道3K處，撞擊一名行人，造成行人昏迷，現由醫院救治中。經警對林男採集尿液送驗，檢測後呈第三級毒品K他命陽性反應，並已達行政院公告之品項及濃度值以上。檢方考量林男有反覆實施犯罪之虞及羈押之必要，而向苗栗地方法院聲請羈押，經法院於今日上午裁定准予羈押。

請繼續往下閱讀...

另，警方於26日下午於頭份市區巡邏，發現機車騎士范姓男子神情怪異，上前攔查，范男拒不配合加速逃逸，沿途逆向、闖紅燈。經警網攔捕，查獲范男持有第一級毒品海洛因1包、約一公克；第二級毒品安非他命4包、共約14.3公克；依托咪酯粉1包、約1.3公克，及喪屍煙彈3顆等。

警方除將范男依毒品罪嫌現行犯逮捕移送法辦，另范男經唾液快篩檢測也呈現陽性，涉及毒駕，除追究其刑事責任，也依道路交通管理處罰條例開罰12萬，此外，他多項違規等危險駕駛行為，也被逐一開單，共罰4萬500元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲范男持有第一級毒品海洛因1包、約一公克；第二級毒品安非他命4包、共約14.3公克；依托咪酯粉1包、約1.3公克，及喪屍煙彈3顆等。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法