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    首頁 > 社會

    朱雪璋服刑又闖禍！ 推倒獄友撞地 1個多月後不治

    2026/05/27 10:18 記者鄭淑婷／桃園報導
    台北市光信里前里長朱雪璋正在台北監獄服刑，近日再被桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴。（資料照）

    台北市光信里前里長朱雪璋正在台北監獄服刑，近日再被桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴。（資料照）

    台北市光信里前里長朱雪璋自稱「朱元璋第19代孫」，因設局砍斷「深海閻王」王毓霖腳筋被判刑6年定讞，正在台北監獄服刑，豈料，在監時涉嫌持助行器推倒張姓受刑人倒地重創頭部，他未出手協助，逕自倒頭大睡，張男在事發1個多月後死亡，朱男近日再被桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴。

    朱雪璋過去爭議事件多，他現於北監服刑，起訴指出，朱男與張男均為台北監獄受刑人，去年2月23日凌晨2點38分，朱男於監獄內的至善大樓養護中心，因不滿張男靠近他床尾而欲趕離，竟持助行器用力推向張男，導致張男後腦撞擊地面倒地不起，朱男見狀未予理會並倒頭大睡。

    起訴指出，張男後續被送往衛生福利部桃園醫院進行急救，於同年3月26日出院，並返回北監至善大樓養護中心，已因無法自理生活而接受全日照護， 再隔5天、同年3月31日晚間8點30分，監獄人員見張男有異樣，緊急送醫急救，張男仍於同日晚間10點26分，因頭部外傷併顱內出血、腦挫傷、腦損傷、支氣管炎而死亡。

    案經桃檢檢察官相驗後簽分偵辦，檢方認為朱男所為涉犯刑法傷害致死罪嫌，近日對他提起公訴。

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