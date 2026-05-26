高雄國小教師墜樓身亡網友臆測 教育局：理性勿獵巫

高雄某國小教師墜樓身亡網友臆測，教育局呼籲理性勿獵巫。（記者黃良傑攝）

高雄市某明星國小自然科老師昨日傳墜樓身亡，當時因正值上課時間，校內師生驚聞巨響，不少師生目擊，網路社群今有不少錯誤和臆測訊息，教育局晚間緊急發出聲明，呼籲外界應尊重家屬隱私，避免過度揣測或散播未經證實的訊息，給予家屬與師生適當的空間，勿造成家屬二次傷害。

校園有老師墜樓引發眾多連想，據了解，該名老師今年3月向學校請3個月長假，昨天不明原因在校園內墜樓，學校立即將重傷的老師送醫，並聯絡家屬前往醫院處理後續事宜，學生及班級已安排輔導人員進班輔導。

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高市教育局今表示，有關網路社群討論某國小教師墜樓案，教育局回應如下：

一、本案發生後，校方即聯繫救護人員到場並啟動救護機制，關於該名教師返校墜樓事故，教育局於第一時間已派員前往關心案情，並攜手衛生局、心衛中心、學諮中心及心理諮商診所提供學校親師生必要輔助資源，現已進行多場次輔導作業，另就個案提出輔助需求者，學校亦將全力提供支持。

二、針對網路社群上出現多則聲援及針砭貼文言論，教育局呼籲外界應尊重家屬隱私，避免過度揣測或散播未經證實的訊息，給予家屬與師生適當的空間。另再次重申，教師任教期間認真積極，親師生互動佳，且無具體衝突事件發生，希望外界在關心本案以及教育現場的同時，仍應理性看待，切勿出現群眾獵巫情形。

三、學校已全面啟動師生校內輔導與關懷機制，整合輔導室、導師及相關專業資源，教育局也持續關心全校師生身心復原情形，對相關師生提供必要支持與輔導，並將持續追蹤學校師生心理狀態，對於教師心理健康的不同聲明跟表態，教育局已攜手學校提供支持網絡接住每一位需求的夥伴。

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