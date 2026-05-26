疑不滿聲請保護令、爭土地！ 北市74歲翁勒斃妻 檢方聲押

檢方晚間訊後，認為周姓老翁涉犯殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押。（資料照）

台北市74歲周姓老翁疑不滿黃姓妻子聲請家暴保護令，又將土地移轉登記至名下，9日涉嫌於住處勒斃妻子後輕生，直至女兒聯繫未果，返家查看驚見母親明顯死亡、父親昏迷，隨即協助送醫。周男今午出院後被警方拘提到案，並移送台北地檢署複訊，檢方認為涉犯殺人罪嫌重大，晚間向法院聲請羈押。

據了解，兩名女兒原欲聯繫父母安排母親節聚餐，卻始終未果，返家查看時，赫見母親黃姓婦人倒臥臥室床上，頸部留有明顯勒痕、已死亡多時；父親則倒臥一旁昏迷不醒，送醫搶救撿回一命。

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檢警相驗發現，黃婦身上並無明顯防禦性傷勢，初步不排除案發前可能曾遭下藥後再遭勒斃，但現場並未查獲可疑藥物，確切死因及犯案過程，仍待進一步鑑定釐清。

檢警深入追查後發現，周姓老翁與妻子長期因土地問題爆發爭執，黃婦去年11月間曾2度通報家暴，今年1月也已向法院聲請保護令。檢警懷疑，周男疑因心生不滿、積怨難解，最終痛下殺手，犯案後再企圖輕生。

案發後，檢察官會同法醫解剖黃婦遺體，進一步釐清死因；涉嫌殺妻的周姓老翁則因案發後一度住院治療，直至今日下午出院。警方隨即將其拘提到案，並以輪椅送往北檢複訊，檢方晚間訊後，認其涉犯殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押。

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