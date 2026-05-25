基警抓喪屍煙彈分裝場受傷 童子瑋前往派出所慰問

基隆市議長童子瑋中午帶著披薩慰問基層同仁。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局大武崙派出所前日查獲喪屍煙彈（依托咪酯）分裝場時，另在外圍發現蔡姓男子駕駛違規車輛靠近，警員向前攔查，對方竟企圖衝撞，雙方發生衝突，造成多位員警受傷，最終將蔡逮捕，並起出更多依托咪酯粉末，且蔡男唾篩結果呈毒品陽性反應，被移送辦。基隆市議長童子瑋得知訊息後，中午趕往派出所慰勞受傷同仁。

基隆市議長童子瑋今日上午得知訊息後，請同仁更改行程，中午趕往大武崙派出所，送披薩慰勞員警，並當場頒發萬元慰問金，感謝警方維護基隆市治安。

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童子瑋表示，看到毒犯衝撞警車的行為，非常危險，所以特別來慰問辛苦的基層同仁。警政署與交通部已經提案，將限制毒駕者拿取駕照，而毒品是全國性的議題，須由各部會分工合作，配合修法，提高刑期等都有一定的遏止的效果。

此外，也請警察同仁執勤時，要注意自身安全，如果遇到危險，一定要聯繫警網，互相支援。

警方指出，蔡姓男子駕駛因酒駕被扣牌的車輛前往現場，專案小組人員將其攔下，進行盤查；未料，蔡男駕駛違規賓士企圖衝撞警車及同仁。現場人員破窗將蔡男抓出後，他與員警發生拉扯、推擠，甚至有攻擊情形。經員警3次圍捕，終於將他壓制在地。

警方表示，因現場有噴灑辣椒水，導致多名同仁遭到波及，且有數人有擦、挫傷，所幸就醫後並無大礙，也非常感謝議長到派出所內慰問。

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基隆市議長童子瑋中午帶著披薩慰問基層同仁。（記者吳昇儒攝）

童子瑋現場頒發慰問金給因查緝毒品案件受傷的警員。（記者吳昇儒攝）

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