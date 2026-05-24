讓誰畢生難忘？彰化男車頂保鮮膜綁壽星遊街 二林警約談要罰

彰化壽星男被友人用保鮮膜綁在車頂柱子遊街。（民眾提供）

彰化二林鎮一名年輕人被朋友用保鮮膜緊緊綑綁在車頂上「遊街示眾」，沿路播放康康的歌曲《快樂鳥日子》，影片被PO上網路引發網友熱議。後來證實「車頂男」當天正是壽星，朋友用這種誇張方式要讓他「畢生難忘」。

這名壽星被人用保鮮膜牢牢固定在車頂上遊街，後車廂還大聲播放「Happy Birthday，哈哈哈，嘿嘿嘿，我祝你食甲兩千三百五十歲！」事件發生在23日晚間6點多，畫面被PO上網路。據了解，這部車從大城鄉一路開到二林鎮，距離約7公里，是否一路被綁在車頂上遊街，仍待進一步調查。

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路邊民眾乍看以為是綁架案，後來聽到是生日快樂歌曲，有人隨即對著車大喊「生日快樂」，笑稱現在年輕人愈玩愈大，壽星真難當；也有人表示，這樣做很危險、有礙觀瞻，音樂又開得很大聲，把危險當有趣。

二林分駐所副所長洪宗郎指出，針對民眾發文，有民眾被綁在轎車車頂上遊街一事，此行為實在太誇張。經查該車為林姓男子（39歲）駕駛，其行為已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第6款規定。

警方表示，該所已通知車主林男到案說明，該行為可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並將加強交通違規取締。林男表示，因壽星人緣好，大家才想出「遊街示眾」的點子，希望讓他畢生難忘。

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