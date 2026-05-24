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    離島不是化外之地 望安警分局同步實施毒駕攔檢

    2026/05/24 15:24 記者劉禹慶／澎湖報導
    望安警分局在潭門港，同步實施毒駕攔截勤務。（望安警分局提供）

    望安警分局在潭門港，同步實施毒駕攔截勤務。（望安警分局提供）

    以往澎湖離島常見不戴安全帽騎車景象，被外界視為「化外之地」。望安警分局為響應警政署「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，因應近期新興毒品與毒駕引發的社會高度關注，今（24）日在海運交通要衢潭門港實施攔截，打破外界刻板印象。

    澎湖縣政府警察局望安分局，今日結合「南海之星」及民間觀光遊艇入轄的尖峰時段，在潭門港周邊部署專案路檢。此次行動由分局長許德海帶隊坐鎮指揮，展現警方淨化離島治安、守護鄉民安全的鐵腕決心。

    望安警分局表示，未來將針對轄內易發生毒駕與危險駕車的高風險時段及路段，密切配合每日交通船與民間快艇的進港時段，彈性規劃路檢攔查與機動巡查。同時勤務將與常態巡邏、守望深度結合，全面拉高對可疑人車的查察與取締強度。勤務攔檢將精準聚焦於駕駛人是否出現精神恍惚、反應遲緩或明顯酒容等異常跡象；此外，針對車內是否散發異常燃燒味、化學性電子菸氣味等疑似毒駕徵候，警方也將進行嚴密過濾，誓從源頭阻斷毒品流入離島。

    望安分局長許德海強調，毒後駕車不僅是漠視自身性命，更是對無辜用路人生命安全的嚴重威脅。警方將持續透過專案執法、機動攔查及交通安全宣導等多元策略，全力遏止毒駕事故發生。亦呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同營造安全有序的交通環境外，也特別叮嚀執勤同仁務必落實「執勤三安」原則，在確保自身、同僚及民眾安全的前提下，讓執法過程萬無一失。

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    離島不是化外之地，望安警分局加強各類專案勤務。（望安警分局提供）

    離島不是化外之地，望安警分局加強各類專案勤務。（望安警分局提供）

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