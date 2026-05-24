中和毒駕奪命畫面曝！姊妹天人永隔 女急抱孩子躲過一劫

王嫌踩油門加速，輾過倒地的林姓姊妹，害1死1重傷。（擷取自記者爆料網）

毒駕惡男王昶筌昨天下午4時許，在新北市中和區景平路、大勇街口，撞輾騎機車雙載的林姓姊妹檔，造成1死1重傷慘劇，而後方車輛行車紀錄器曝光，王嫌先撞上人行道上邊緣石後，接著方向盤往右打，猛踩油門倒車暴衝，導致左前車頭撞上待轉區雙載機車，林姓姊妹倒地才準備起身時，王嫌又往前加速從他們身上輾壓2秒，接著再補油門往右方暴衝，惡劣行徑令人髮指。

該段事故影像在社群及LINE群組流傳，事發時一對正在過馬路的母女，母親見狀後急忙將孩子抱起，快跑往其他方向閃避，眾人見狀後也紛紛躲避。由於王嫌猛踩油門，導致車輛冒出陣陣白煙，目擊駕駛及乘客不斷尖叫，直說那個人（駕駛）是怎麼樣，這樣是算肇逃哦？「他是不是嗑藥啊？，隨後說「他下車了」，接著急忙打電話報警。

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據知，王嫌疑因車輛故障下車後，隨即被2名見義勇為的民眾圍住，並擔心王嫌落跑隨即將其壓制在地，而其他民眾則到附近大賣場借用三角錐，擺放在事故現場以免2次碰撞。

直到警方獲報趕抵接手後，見到王嫌精神恍惚手腳發抖且語無倫次，隨即實施毒品唾液快篩呈依托咪酯陽性反應，隨後在他褲子口袋搜出喪屍煙彈，立即依現行犯上銬逮捕帶回偵辦。

據知，林姓姊姊送醫時肋骨及鼻梁骨折、全身多處擦傷，經送往雙和醫院緊急連夜開刀後，暫無生命危險仍在加護病房觀察，而妹妹全身多處重創，送往新店慈濟醫院時原本意識清楚，到院後因傷勢過重失去呼吸心跳，家屬趕到醫院後忍痛決定拔管，宣告不治，而檢警將於今日下午相驗釐清死因。

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女子與孩子過馬路時驚見此撞，連忙抱著孩子往其他方向閃避，逃過一劫。（擷取自記者爆料網）

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