色爺爺拐女童進屋「看倉鼠」強脫褲猥褻還拍照 判刑7年2月

新北地方法院近日審結，認定林翁觸犯以強暴之方法使兒童被拍攝性影像罪，判處徒刑7年2月。（記者吳昇儒攝）

新北市一名林姓老翁常到某家庭美髮店消費，去年5月以送椅子名義，邀老闆娘與其未成年女兒到家中。老闆娘將椅子搬回店內時，老翁留女童下來看倉鼠，見其母親離去，竟強脫對方褲子拍照、猥褻。女童回家後向母親哭訴，並對其提告。新北地方法院近日審結，認定林翁觸犯以強暴之方法使兒童被拍攝性影像罪，判處徒刑7年2月。

檢警調查，林姓老翁是被害女童母親店內常客，進而認識女童；去年5月8日下午，林翁稱家中有多餘的椅子可以提供給老闆娘放在美髮店內使用。老闆娘不疑有他，帶著女兒一起前往林翁家中搬椅子。

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林翁在家中養有倉鼠，便邀請女童留下來跟倉鼠玩；其母一時失慮，帶著椅子先回店內做生意，讓女兒留下。

林翁見有機可乘，不顧女童意願，強拉其褲，並推倒對方，更持手機拍下女童私密處照片，還伸舌猥褻。女童事發後，逃回家中告訴母親，憤而對林翁提告。

檢警偵訊時，林翁否認犯行，更前往美髮店「盧」女童母親，佯稱根本沒有這些事情，迫使其簽立撤回告訴狀。

所幸經警方進行數位鑑識後，從林翁手機中復原出女童被拍攝的私密處照片，成為鐵證。

檢察官偵訊後，認定林翁涉犯強制猥褻、以強暴之方法使兒童被拍攝性影像等罪，依法提起公訴，並請法官數罪併罰。

法官審理時，林翁改口承認確實違反女童意願，拍攝其私密處照片，其辯護人也請法官審酌予以減刑。

法官認為，林翁觸強制猥褻、以強暴之方法使兒童被拍攝性影像等罪，應從重以強暴之方法使兒童被拍攝性影像罪論處；其利用女童母親為營業先行離去機會對其實施猥褻行為，還強拍性器官照片，嚴重影響被害人身心健康及人格發展，犯後態度不佳，且未獲得被害女童及其家屬原諒，減刑無理由。

法官考量，林翁為中低收入戶且已罹惡性腫瘤等情形，判處7年2月徒刑，全案仍可上訴。

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