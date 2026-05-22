想幫他買一個機會！桃園7旬老父二度就業 助子繳清罰單、怠金

林姓男子的父親（左）前往行政執行署桃園分署繳清林男的罰單與怠金。（圖由桃園分署提供）

桃園市32歲林姓男子未領有駕照、超速、違規停車，最高曾累積61張交通罰單欠繳，加上欠繳3筆毒品危害講習怠金，由行政執行署桃園分署負責追討21萬元，張男的七旬老父20日帶著現金幫忙繳清，他說，就怕兒子未來的每一分收入都可能面臨執行，原已退休的他為此二度就業，只想幫兒子「買一個機會」。

桃園分署表示，林男累積61張交通罰單，還因涉及毒品案件入監服刑並欠繳3筆毒品危害講習怠金，總額最高曾達到35萬餘元；為了避免林男出獄後再次違規，桃園分署曾查封他的車輛，並核准分期付款繳納，但林男2024年出獄後，無法擺脫誘惑又沉溺於柏青哥等賭博電玩，導致林男又欠債還失去工作，桃園分署今年5月間發出扣押薪資命令時，林男已離職。

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林男的七旬老父20日帶著21萬餘元現金，赴桃園分署繳清交通罰鍰與怠金處分，讓桃園分署人員看了鼻酸，林父表示，現金並非是他的退休金，而是他為了讓兒子能擺脫債務枷鎖，進而重新做人，才重返職場，辛苦賺來的錢；他就怕這筆債務不解決，林男未來的每一分收入都可能面臨執行，恐會成為林男回歸正途最大的絆腳石。

桃園分署表示，毒品與違規行為毀掉的，不僅是自身安全、健康，更可能讓全家人陷入經濟掙扎與精神折磨，呼籲所有義務人「別讓你的任性，變成家人的苦累；別讓家人的愛，成為你犯錯後的避風港」。

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