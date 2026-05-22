與國中小女友愛愛1次判刑2年 男子賠償60萬獲緩刑

苗栗地方法院審理後，認林男犯對未滿14歲少女為性交罪，判處有期徒刑2年，然考量林男已以60萬元與小美家長達成和解，給予緩刑5年。（資料照）

林姓男子透過Instagram結識未滿14歲的國中少女小美（化名），進而為男女朋友交往，雙方並合意發生1次性關係。苗栗地方法院審理後，認林男犯對未滿14歲少女為性交罪，判處有期徒刑2年，然考量林男已以60萬元與小美家長達成和解，給予緩刑5年，但期間禁止與小美有接觸、通信等非必要的聯絡行為。

判決指出，林男透過Instagram結識小美，雙方進而成為男女朋友，林男明知小美未滿14歲，於去年4月間，在不違反小美意願下，於住處與小美發生1次性行為。

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法官審理，認林男犯對未滿14歲少女為性交罪，法定刑為「3年以上10年以下有期徒刑」，惟衡以林男行為時僅18歲，且均坦承犯行，也無前科素行，同時已以60萬元與小美家長達成和解並全數賠償完畢，減刑為處以2年徒刑，加上小美求情，因此給予緩刑5年之自新機會。

法官為保護小美，也諭知林男於緩期期間禁止對小美為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，若違反相關事項且情節重大，得撤銷緩刑。

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