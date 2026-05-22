為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    與國中小女友愛愛1次判刑2年 男子賠償60萬獲緩刑

    2026/05/22 09:03 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方法院審理後，認林男犯對未滿14歲少女為性交罪，判處有期徒刑2年，然考量林男已以60萬元與小美家長達成和解，給予緩刑5年。（資料照）

    苗栗地方法院審理後，認林男犯對未滿14歲少女為性交罪，判處有期徒刑2年，然考量林男已以60萬元與小美家長達成和解，給予緩刑5年。（資料照）

    林姓男子透過Instagram結識未滿14歲的國中少女小美（化名），進而為男女朋友交往，雙方並合意發生1次性關係。苗栗地方法院審理後，認林男犯對未滿14歲少女為性交罪，判處有期徒刑2年，然考量林男已以60萬元與小美家長達成和解，給予緩刑5年，但期間禁止與小美有接觸、通信等非必要的聯絡行為。

    判決指出，林男透過Instagram結識小美，雙方進而成為男女朋友，林男明知小美未滿14歲，於去年4月間，在不違反小美意願下，於住處與小美發生1次性行為。

    法官審理，認林男犯對未滿14歲少女為性交罪，法定刑為「3年以上10年以下有期徒刑」，惟衡以林男行為時僅18歲，且均坦承犯行，也無前科素行，同時已以60萬元與小美家長達成和解並全數賠償完畢，減刑為處以2年徒刑，加上小美求情，因此給予緩刑5年之自新機會。

    法官為保護小美，也諭知林男於緩期期間禁止對小美為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，若違反相關事項且情節重大，得撤銷緩刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播