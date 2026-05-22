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    首頁 > 社會

    為省20元停車費硬喬7機車 警方：車損可提告

    2026/05/22 06:37 記者王捷／台南報導
    台南一位騎士，疑因不想停20元的收費機車停車格，在騎樓硬喬7輛機車，擠出車位。警方呼籲，任意移車若致車輛受損，恐涉毀損罪。（記者王捷攝）

    台南一位騎士，疑因不想停20元的收費機車停車格，在騎樓硬喬7輛機車，擠出車位。警方呼籲，任意移車若致車輛受損，恐涉毀損罪。（記者王捷攝）

    為省小錢硬擠車位，當心吃上官司。台南一名騎士不願停單次20元的付費停車格，竟徒手連續搬移騎樓7台機車，硬喬出空隙將車塞入，被民眾PO網公審。警方呼籲，若因移車導致他人車輛受損，恐面臨刑事毀損罪責。

    影像顯示，騎士無視面前兩格單次收費停車格，走向停滿機車的騎樓，為擠出免費空間，逐一將他人的機車向兩側推擠，連續搬動6至7台機車，來回推拉數次清出縫隙，再將自己的機車強行塞入，此舉被PO網後，不僅讓原車主難以牽車，更增加車輛碰撞受損風險，引發缺乏公德心的批評。但也有帳號出面PO文反擊，認為公審行為，侵犯個資法、侮辱。

    針對移車亂象，警方指出，目前雖未接獲報案，但民眾停車必須遵守法規，任意移動他人機車有涉法風險，機車遭外力推擠時，若是車殼刮傷或倒車受損，車主可以提出刑事告訴或要求民事損害賠償。

    警方強調，台南鬧區停車格位不一定充足，但也有收費停車格，機車也並未累進計費，請勿抱持僥倖心態違規停車，隨意移車凸顯對他人財產權益的漠視，也可能面臨法律責任。

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