租車行淪招募車手據點！柬埔寨詐團跨海徵人 25人受害金額累計逾千萬

彰化地院審理跨國詐欺案件，其中主嫌江男依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪，判刑9年8月。（記者陳冠備攝）

彰化地院近日審理跨國詐欺案件發現，有詐團在柬埔寨成立機房負責假投資、假交友詐騙，再透過租車行員工充當車手，向被害人收款，最後以虛擬貨幣洗錢，形成「機房、車手、水房」一條龍犯罪鏈，全案共25人受害，詐得金額超過1521萬元。其中主嫌江男依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪判9年8月，另車行負責人莊男、員工郭男分別判4年8月、3年8月徒刑。

判決書指出，2024年7月，江男得知友人孫男（柬埔寨控盤手，通緝中）需要國內虛擬貨幣面交人員，遂與周男、杜男（通緝中）等人共同籌組車手集團。同年9月，周男前往苗栗某租車行，找上負責人莊男，洽談租用車輛、招募車手及取款抽成等合作事宜。

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莊男應允後，找來員工郭男加入，郭男除親自擔任面交車手，也對外招募其他車手出車取款，該車行逐漸成為詐團在國內的重要車手來源。集團於2024年9至12月間，共詐得1521萬7000元，警方循線逮捕車手後，才成功破獲該集團。

檢警追查，該集團由柬埔寨機房以假投資話術詐騙台灣被害人，再由國內車手面交取款，同時透過羅男（另行審結）等人成立洗錢水房，將贓款轉換為泰達幣（USDT）層層轉回柬埔寨。其中林女負責申辦門號供柬埔寨機房使用，還親自出境擔任話務手，還招募他人赴柬埔寨加入機房，獲利136萬5000元。

彰化地院審理認定，江男位居集團上層，負責收取孫男匯入的虛擬貨幣，換成現金後交給周男、杜男，再層層下發車手薪資。江男共涉25罪，其中對單一被害人詐騙金額高達563萬多元，符合詐欺犯罪危害防制條例第44條加重刑期條件，加上他否認部分犯行、未與被害人和解，判應執行9年8月。

另周男共犯9罪，惟坦承多數犯行並自動繳回10萬元犯罪所得，判應執行4年8月，莊男8罪，判應執行4年8月；郭男6罪，判應執行3年8月，林女3年8月。可上訴。

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