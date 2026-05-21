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    首頁 > 社會

    不滿前鄰居 桃園男潑汽油縱火被起訴

    2026/05/21 16:56 記者周敏鴻／桃園報導
    警方逮獲涉嫌縱火的褚姓男子。（資料照，圖由警方提供）

    警方逮獲涉嫌縱火的褚姓男子。（資料照，圖由警方提供）

    桃園市褚姓男子過去租屋在李姓男子住家樓上，曾發生過糾紛，褚男不滿，於去年6月5日下午前往李男住家外的樓梯間，褚男原想用自製汽油彈卻改變主意，而潑灑汽油縱火，還好李男住家對面的陳姓住戶發現後及時滅火，桃園地檢署今天偵結，已依公共危險罪嫌將褚男提起公訴。

    桃檢調查，當天下午2點起，褚男就開始購買物品預謀縱火，他陸續購買汽油桶、玻璃瓶裝米酒、毛巾，再拿著汽油桶去加油站買汽油，隨後將汽油倒入2個空的米酒瓶並塞入毛巾，自製汽油彈，完成後，當天下午近3點就前往李男住家外要縱火。

    原想用汽油彈縱火的褚男臨時改變主意，拍打李男住家確認沒有人在屋內之後，就潑灑汽油在李男住家外的樓梯間，用打火機點燃汽油後逃逸，陳姓住戶聽到門外的騷亂聲後，出門查看，幸運於第一時間撲滅火勢並報警。

    警方追查發現，褚男逃逸過程中，還緊張地將安全帽遺留在李男住家外，於是偷了路旁機車上的安全帽後，才騎車離開，循線逮人依公共危險等罪嫌送辦，桃檢偵結後，已將褚男提起公訴。

    警方逮獲涉嫌縱火的褚姓男子（左1）。（資料照，圖由警方提供）

    警方逮獲涉嫌縱火的褚姓男子（左1）。（資料照，圖由警方提供）

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