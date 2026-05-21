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    首頁 > 社會

    台南漁船七美外海失去動力漂流 澎湖海巡趕赴馳援

    2026/05/21 13:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    台南漁船七美外海失去動力，澎湖海巡隊前往馳援。（澎湖海巡隊提供）

    台南漁船七美外海失去動力，澎湖海巡隊前往馳援。（澎湖海巡隊提供）

    海巡署第十三巡防區指揮部昨（20）日接獲第六巡防區通報，1艘台南安平漁港竹筏「南X筏0357」號，船上2名船員，在七美西南16浬因失去動力於海上漂流，透過船上無線電向外求援，台南海巡隊率先投入救援，隨後澎湖海巡隊也加入救援，並由澎湖海巡隊拖帶進入七美港檢修。

    澎湖海巡隊調查指出，昨日下午4時28分「南X筏0357」號發出求救信號，第六巡防區已先行派第四（台南）海巡隊PP-10079艇前往協助，為避免入夜後視線不佳增加搜救難度，第十三巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊派艇救援，跨轄區合作進行救援。

    第八（澎湖）海巡隊第一時間調派線上PP-3583艇前往協處，下午6時10分3583艇於七美西南19浬發現竹筏，派員登筏了解失去動力原因，並協助故障排除，惟因船外機故障無法立即排除，故先提供2人水、食物及保暖物品，考量航行安全，3583艇就近將竹筏拖帶進七美港維修，深夜10時15分「南X筏03XX」竹筏安全抵達七美漁港。

    海巡署金馬澎分署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

    失去動力漁船拖帶回七美，展開檢修作業。（澎湖海巡隊提供）

    失去動力漁船拖帶回七美，展開檢修作業。（澎湖海巡隊提供）

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